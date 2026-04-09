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ZDF trauert um Mario Adorf

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Mainz (ots)

Aus diesem Anlass ändert das ZDF sein Programm und zeigt unter anderem am heutigen Donnerstagabend das Porträt "Mario Adorf – Ein Leben" um 22.15 Uhr im Anschluss an das "heute journal".

Der Schauspieler ist am 8. April 2026 im Alter von 95 Jahren in Paris gestorben. ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Mario Adorf war ein Schauspieler von außergewöhnlicher Präsenz und Tiefe, der Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern geprägt hat. Mit seinen intensiven und nuancierten Charakterdarstellungen – unter anderem in den großen ZDF-Mehrteilern Der große Bellheim, Die Affäre Semmeling und Der Schattenmann – hat er das Programm des ZDF nachhaltig bereichert. Sein Werk hat weit über einzelne Rollen hinausgewirkt und ist fest im kollektiven Gedächtnis verankert."

Der in Mayen in der Eifel aufgewachsene Schauspieler studierte Theaterwissenschaften und fand früh seinen Platz im deutschen und internationalen Film. Zu seinen ersten großen Erfolgen im ZDF zählen der Fernsehfilm "Die Zwölf Geschworenen" sowie die Serie "Via Mala". Unvergessen bleibt seine Paraderolle als Kaufhaus-Chef Peter Bellheim im ZDF-Vierteiler "Der große Bellheim". Auch mit Produktionen wie "Der Schattenmann", "Die Affäre Semmeling" oder "Das Geheimnis der Wale" prägte Mario Adorf das ZDF-Programm maßgeblich und trug wesentlich zu dessen Erfolg bei.

Zuletzt stand Mario Adorf 2013 für die ZDF-Komödie "Krokodil" vor der Kamera. In dem Fernsehfilm verkörperte er einen bärbeißigen Senior, der im hohen Alter noch einmal eine neu erwachende Liebe erlebt.

Im ZDF-Streaming-Portal sind das Porträt "Mario Adorf – Ein Leben" und der erste Teil von "Winnetou" bereits abrufbar. Am Freitag, 10. April 2026, 0.30 Uhr, zeigt das ZDF "Terra X History: Mario Adorf – eine deutsche Filmlegende" sowie am Samstag, 11. April 2026, 13.40 Uhr die Komödie "Krokodil".

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Weitere Informationen

- ZDF-Streaming-Portal: Mario Adorf – Ein Leben

- "Winnetou" Teil 1 im ZDF-Streaming

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