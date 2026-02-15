PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Öffentlicher Dienst - Der Tariffrieden ist teuer erkauft

Straubing (ots)

Der Abschluss hat seinen Preis, den die Steuerzahler zu tragen haben. Die Länderhaushalte sind angespannt, zusätzliche Milliarden für Personal lassen sich nicht aus den klammen Kassen klauben. Sie erzwingen harte Prioritäten: weniger Spielraum für Investitionen in Bildung, Infrastruktur oder Sicherheit, höhere Gebühren und Abgaben, verschobene Sanierungen von Schulen und Brücken. Der Abschluss ist aus Sicht der Beschäftigten nachvollziehbar und angesichts der Inflation politisch schwer zu verweigern, aber er verschärft das strukturelle Problem, dass der Staat immer mehr für den laufenden Betrieb ausgibt und immer weniger für die Zukunftsvorsorge.

