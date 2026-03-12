PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Trumps Desaster

Frankfurt (ots)

In der zweiten Woche des Krieges der USA und Israels gegen den Iran wird das Desasters immer deutlicher, für das US-Präsident Donald Trump und der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu verantwortlich sind. Das Mullah-Regime ist genauso wenig beseitigt wie deren Atomprogramm. Die iranische Bevölkerung bekam statt der versprochenen Hilfe Bomben. Außerdem leiden die Golfstaaten unter den iranischen Angriffen genauso wie andere Staaten mit den steigenden Preisen für Öl und Gas zu kämpfen haben. Das füllt die geleerte Kriegskasse des russischen Autokraten Wladimir Putin. Doch statt den Krieg zu beenden und damit den Schaden zu begrenzen, kündigen die israelische und die US-Regierung an, weiter zu machen. Europa und die anderen Staaten haben kaum Einfluss auf das Kriegsgeschehen. Sie müssen sich nach dem Ende der regelbasierten Weltordnung erst noch zurecht finden und sich wappnen für eine Welt, in der Trump mitverantwortlich dafür ist, dass das Recht des Stärkeren wieder gilt.

