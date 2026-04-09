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ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 6. Mai 2026, 20.15 Uhr

Aktenzeichen XY... Ungelöst

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Mittwoch, 6. Mai 2026, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... Ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle Mord an Assistenzarzt Ein 39-jähriger Arzt wird vor 26 Jahren brutal aus dem Leben gerissen. Bislang ist der Mörder nicht ermittelt. Doch die Kripo hat den Fall nicht vergessen und ist dem Täter auf der Spur. Prostituierte getötet Der Mörder einer Prostituierten lässt am Tatort zwei Kleidungsstücke zurück. Bei deren Untersuchung findet die Polizei interessante Details über ihn heraus. Nächtlicher Brandanschlag Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Wohnung im ersten Stock steht in Flammen. Einziger Fluchtweg für die Bewohner: Der Sprung aus dem Fenster. XY-Preis 2026 Zwei Jugendliche hören spät abends Schreie. Sie reagieren sofort und bewahren eine Frau dadurch vor einem Albtraum. Jetzt sind sie die ersten beiden Kandidaten für den XY-Preis.

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