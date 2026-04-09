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ZDF-Programmhinweis
Mittwoch, 6. Mai 2026, 20.15 Uhr
Aktenzeichen XY... Ungelöst

Mainz (ots)

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Bitte aktualisierten Programmtext beachten:

Mittwoch, 6. Mai 2026, 20.15 Uhr
Aktenzeichen XY... Ungelöst
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe
Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle

Mord an Assistenzarzt
Ein 39-jähriger Arzt wird vor 26 Jahren brutal aus dem Leben gerissen. Bislang ist der Mörder nicht ermittelt. Doch die Kripo hat den Fall nicht vergessen und ist dem Täter auf der Spur.

Prostituierte getötet
Der Mörder einer Prostituierten lässt am Tatort zwei Kleidungsstücke zurück. Bei deren Untersuchung findet die Polizei interessante Details über ihn heraus.

Nächtlicher Brandanschlag
Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Eine Wohnung im ersten Stock steht in Flammen. Einziger Fluchtweg für die Bewohner: Der Sprung aus dem Fenster.

XY-Preis 2026
Zwei Jugendliche hören spät abends Schreie. Sie reagieren sofort und bewahren eine Frau dadurch vor einem Albtraum. Jetzt sind sie die ersten beiden Kandidaten für den XY-Preis.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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  • 09.04.2026 – 12:59

    ZDF-Programmänderung ab KW 15/26

    Mainz (ots) - ZDF-Programmänderung Woche 15/26 Do., 9.4. Bitte Programmänderung ab 22.15 Uhr beachten: 22.15 Zum Tode von Mario Adorf (VPS 22.14/HD/UT) Mario Adorf - Ein Leben Film von Karin Beck-Loibl Deutschland 2026 22.30 maybrit illner (VPS 22.15) 23.30 Markus Lanz (VPS 23.15) 0.45 heute journal update (VPS 0.30) 1.00 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer (VPS 0.45) 1.30 Femme (VPS 1.15) 3.00 Iris - Die Wahrheit (VPS 2.45) 3.35 Iris - Die Wahrheit (VPS ...

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