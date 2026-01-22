PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Markus Frohnmaier: Grönland-Deal ist vernünftige Lösung im deutschen Interesse

Berlin (ots)

Zu den heute bekannt gewordenen Eckpunkten einer Rahmenvereinbarung zwischen den USA und europäischen NATO-Partnern zur künftigen Arktis-Sicherheitsarchitektur erklärt der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier:

"Wochenlang wurde auch in Deutschland mit Untergangsstimmung und symbolischen Provokationen operiert. Das Ergebnis zeigt nun: Es gibt keinen Kauf, keine Annexion, keinen Zollkrieg und keinen NATO-Bruch. Wir begrüßen die nun verhandelte Lösung, die zentrale Interessen Deutschlands und der anderen beteiligten Seiten abdeckt. Die verstärkte sicherheitspolitische Integration Grönlands und der Schutz vor strategischen Zugriffen durch Drittstaaten sind vernünftig.

Die Kommunikation zwischen Verbündeten sollte insgesamt gemäßigter verlaufen. Jetzt gilt: Kein weiteres Porzellan zerschlagen. Deutschland braucht eine professionelle, deeskalierende Diplomatie und muss seine eigenen nationalen Interessen nüchtern vertreten. Lernen müssen wir vor allem eins: Deutschland muss wieder wirtschaftlich, finanziell und militärisch handlungsfähig werden. Allen voran die Union mit ihren politischen Fehlleistungen in Regierungsverantwortung hat Deutschland in eine Position der Schwäche geführt. Wer Stärke zurückgewinnen will, braucht harte Prioritäten, muss seine Ressourcen im eigenen Land konzentrieren und benötigt eine Politik, die zuerst an die nationale Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit denkt."

Pressekontakt:

Pressestelle
der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
Tel. 030 22757029

Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
Weitere Storys: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag
Alle Storys Alle
  • 21.01.2026 – 16:23

    Götz Frömming: Klarer Verstoß von Weimer gegen das Ministergesetz

    Berlin (ots) - Nach einem Bericht der Tegernseer Zeitung (20.1.25) soll Kulturstaatsminister Weimer Inhaber einer weiteren Firma, der Weimer Neureuth GmbH mit Sitz in Tegernsee, sein, von deren Existenz die Öffentlichkeit bisher nichts wusste. Laut Registereintrag war Weimer in dieser Firma verantwortlich für "leitende redaktionelle Arbeit" bei von "Dritten ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 15:51

    Peter Bohnhof: AfD-Fraktion fordert Beibehaltung des Arbeitszeitgesetzes

    Berlin (ots) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat beim Neujahrsempfang der IHK Halle-Dessau die Abschaffung des Arbeitszeitgesetzes gefordert. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Peter Bohnhof, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, teilt dazu mit: "Die Abschaffung des Arbeitszeitgesetzes würde für viele Beschäftigte Wildwest-Zustände bedeuten, in denen Ausbeutung ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 14:49

    Markus Frohnmaier: Empfang von Syriens al-Sharaa macht Merz unglaubwürdig

    Berlin (ots) - Zum für den 19. Januar angekündigten Empfang des sogenannten syrischen Übergangspräsidenten al-Sharaa (vormals: al-Jolani) durch Bundeskanzler Friedrich Merz erklärt der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier: "Wer außenpolitisch sonst nur mit Moralappellen auffällt und das Völkerrecht beschwört und jetzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren