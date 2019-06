Stadtwerke München

SWM Chef Dr. Florian Bieberbach zum CEDEC-Präsidenten gewählt

München (ots)

Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke München, ist heute in Berlin einstimmig zum neuen Präsidenten der Federation of Local Energy Companies (CEDEC) gewählt worden. Er folgt Andreas Feicht nach, der sein Amt aufgrund seiner neuen Tätigkeit als Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgegeben hat.

Die CEDEC vertritt die Interessen von 1.500 lokalen und regionalen Energieversorgern auf europäischer Ebene. Die mehrheitlich öffentlichen Mitgliedsunternehmen stammen aus zehn europäischen Ländern - Deutschland, Frankreich, Österreich, Niederlande, Bulgarien, Italien, Belgien, Norwegen, Schweden und Schweiz. Sie versorgen rund 85 Millionen Menschen mit Strom und Erdgas und haben mehr als 350.000 Beschäftigte. Die Unternehmen sind in der gesamten Energiewirtschaft aktiv, wie dezentrale Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung, Verteilnetz- und Zählerbetrieb sowie Handel und Vertrieb.

Durch den fortschreitenden Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa und die ambitionierten Klimaschutzziele kommt den CEDEC-Mitgliedern vor Ort eine immer wichtigere Rolle zu. Das hat auch die EU erkannt. In Brüssel werden vermehrt Regelungen beschlossen, die direkte Auswirkungen auf die lokalen und regionalen Energieversorger haben. In den Meinungsbildungsprozess mit EU-Institutionen, Verbänden und der Politik bringt sich die CEDEC aktiv ein. Ihr Präsident ist der Ansprechpartner und das Sprachrohr für alle Belange der mehrheitlich öffentlichen Energieversorgungsunternehmen, die vor Ort im Sinne der Daseinsvorsorge und der Nachhaltigkeit arbeiten.

Pressekontakt:

SWM Pressesprecherin Bettina Heß, 089/2361-5042, presse@swm.de

Original-Content von: Stadtwerke München, übermittelt durch news aktuell