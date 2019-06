28 BLACK unterstützt Handel mit Tastings / Energy Drink 28 BLACK startet ab Juni mit nationalen Verkostungen im LEH

28 BLACK

"Probieren geht über Studieren". Nach dieser Devise haben Kunden im Lebensmitteleinzelhandel bis August die Gelegenheit, 28 BLACK zu verkosten. Nationale Tasting-Promotions im Handel laden die Kunden dazu ein, sich direkt vor Ort von der Geschmacksvielfalt des Energy Drinks zu überzeugen und herauszufinden, was ihre Lieblingssorte ist. Zum Probier-Sortiment gehören 28 BLACK Açaí - die 28 BLACK-Sorte schlechthin - ebenso wie 28 BLACK Absolute Zero Guava-Passionfruit, 28 BLACK Baobab, 28 BLACK Sour Mango-Kiwi, 28 BLACK Sour Cherry und - ganz neu im Sortiment - 28 BLACK Orange-Ginger mit fruchtigem Orangengeschmack und angenehmer Ingwer-Schärfe.

Doch nicht nur am PoS wird auf die Kunden zugegangen. Kinowerbung auf nationaler Ebene und Riesenposter in den Metropolen Deutschlands sorgen dafür, dass man an 28 BLACK nicht vorbeikommt. "Mit den Riesenpostern und der Kinowerbung generieren wir PoS-unabhängig eine hohe Aufmerksamkeit für unser Produkt", so Felin-Joy Sade, 28 BLACK Marketing Director. "Gleichzeitig sorgen wir aber auch für Aufmerksamkeit im Handel, indem wir mit den LEH-Tastings aktiv auf die Kunden zugehen und Kaufimpulse setzen, so auch mit unseren sortimentsübergreifenden Zweitplatzierungen".

Alle Sorten von 28 BLACK sind vegan, ohne Taurin und ohne künstliche Konservierungsstoffe sowie gluten- und laktosefrei.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.

