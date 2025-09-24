Ad Alliance

Der neue RTL Partnertipp rückt DocMorris ins Rampenlicht

Köln (ots)

Mit dem Launch des RTL Partnertipps eröffnet die Ad Alliance Marken eine neue Möglichkeit, ihre Botschaften aufmerksamkeitsstark und im preisgekrönten RTL-CI-Design zu inszenieren. Den Auftakt macht DocMorris: Seit dem 22. September wird die Online-Apotheke mit dem neuen Werbeformat crossmedial als klassischer TV-Spot, über Addressable TV und als xMedia Spot in Szene gesetzt.

Crossmedial und authentisch im richtigen Kontext

Der RTL Partnertipp verbindet die Strahlkraft des RTL-Designs (u. a. Red Dot Award 2022 "Best Media Brand", German Brand Award 2022) mit einer Empfehlung, die durch die starke Markenwahrnehmung von RTL für die Zielgruppe wertvoll ist. Im aktuellen "RTL Gesundheitstipp" steht der DocMorris Rezept-Bonus im Fokus. Mit ihm erhalten Kund:innen bis zu 10 Euro pro Medikament Rückerstattung. Einfach den integrierten QR-Code scannen, direkt in der DocMorris-App einlösen und Geld zurückbekommen.

Die Kampagne wird plattformübergreifend ausgespielt - im linearen TV bei den Sendern von RTL Deutschland (über RTL, VOX, ntv, NITRO, RTLup) sowie über xMedia-Spots (ATV + In-Stream + Out-Stream). Digitale AdSpecials und ATV-SwitchIn XXL komplettieren die orchestrierte Distribution über viele Touchpoints. Ergänzt wird die Ausspielung durch smarte Data-Nutzung, präzises Targeting und die Auswahl relevanter Umfelder.

Flexible Inszenierungsmöglichkeiten

Der RTL Partnertipp ist flexibel buchbar: Als klassischer TV-Spot, über Addressable TV, als xMedia Spot oder xMedia Frame (ATV + In-Stream). Optional lässt er sich über Social Media, Display und Print verlängern. Diese vielseitige, crossmediale Full-Service-Umsetzung des RTL Partnertipp kann individuell auf die Bedürfnisse von Marken und Produkten zugeschnitten werden. So sind auch Freizeit-Tipps, Beauty-Tipps, Garten-Tipps, o.ä. möglich.

Philipp Götting, CCO RX Health, DocMorris:

"Mit 'Mach's dir Doc einfach!' zeigt unsere gesamte Markenkampagne, wie einfach Gesundheitsversorgung sein kann. Der neue Rezept-Bonus ergänzt das bestehende Produkt- und Service-Angebot. Mit dem RTL Gesundheitstipp haben wir die perfekte Bühne, um unsere Botschaft zielgereichtet zu präsentieren und unsere Kund:innen über diverse Kanäle zu erreichen."

Sven Klabundt, Vorstand Fluent AG:

"Wir sind immer auf der Suche nach innovativen und wirkungsvollen Lösungen, um unsere Kunden aufmerksamkeitsstark in Reichweiten-Medien zu platzieren. Der RTL Gesundheitstipp ist ein perfektes Beispiel dafür, um die Marke DocMorris im Rahmen der Einführung des Rezept-Bonus glaubwürdig zu positionieren. Ein großes Dankeschön an DocMorris und RTL für die partnerschaftliche und professionelle Umsetzung der crossmedialen Kampagne."

Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance:

"Mit dem RTL Partnertipp schaffen wir eine gattungsübergreifende Konzept-Klammer, die kreatives Vorteilsmarketing, eine starke Medienmarke und variable Ausspielungsmöglichkeiten vereint. Die Zusammenarbeit mit DocMorris zeigt, wie starkes Design und intelligente Platzierung zu einem eindrucksvollen Markenauftritt verschmelzen."

Ad Alliance

Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.de sowie LinkedIN

DocMorris

DocMorris steht für kundenorientierte innovative Dienstleistungen und eine große Produktvielfalt rund um die digitale Gesundheitsversorgung. Sie reichen von der schnellen Terminvereinbarung für den Online-Arztbesuch auf der Telemedizin-Plattform von TeleClinic bis zur pharmazeutischen Beratung und Versorgung mit verschreibungs-pflichtigen und rezeptfreien Medikamenten sowie Gesundheitsprodukten aus Deutschlands bekanntester Online-Apotheke. Hinzu kommt der Marktplatz mit einem breiten ergänzenden Sortiment von Heil- und Hilfsmitteln sowie Produkten aus den Bereichen Ernährung, Beauty und Familie. Damit schafft DocMorris für ihre Kundinnen und Kunden einen einfachen Zugang zu umfassenden Gesundheitsdienstleistungen an einem Ort mit nur einem Klick. Im Segment Deutschland erwirtschaftete die Schweizer DocMorris AG im Jahr 2024 mit über 10 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden einen Außenumsatz von 1,022 Millionen CHF.

Fluent AG

Die partnergeführte Kommunikationsagentur Fluent AG wurde 2013 in Hamburg gegründet. Mit rund 65 festangestellten Mitarbeitenden bietet die Agentur Strategie, Kreation, Media und PR-Beratung aus einer Hand. Der Zusammenschluss mit der Pahnke Group erfolgte Anfang 2023. Fluent betreut Kunden wie AIDA Cruises, Allos Hof-Manufaktur, Char-Broil, DocMorris, Domino's Pizza, JTI, Lanserhof, NORDSEE, Glück Marmelade, SIXT und Wempe.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell