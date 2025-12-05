PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Pressekonferenz via Livestream

Schladming (ots)

BALD GEHT'S LOS: Zum Ski Opening-Auftakt präsentiert die Leutgeb Entertainment Group im Rahmen einer Pressekonferenz ein neues, spektakuläres Projekt 2026 - seien Sie via Livestream dabei!

5. DEZEMBER 2025 · 12:00 UHR

Link zum Livestream: https://vimeo.com/event/5555120

Zum Auftakt der Backstreet-Boys-Shows lädt Veranstalter Klaus Leutgeb zu einer Pressekonferenz, um den nächsten WOW-MOMENT und ein neues PROJEKT für 2026 zu verkünden.

Die Details werden um Punkt 12:00 Uhr in Schladming präsentiert. Sie können via Livestream dabei sein und erhalten alle Infos aus erster Hand!

Klicken Sie einfach auf den Link zum Livestream und schon sind sie dabei!

SKI-OPENING SCHLADMING-DACHSTEIN

RECAP

Die Sensation ist perfekt! Das Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025 wird zum größten Konzertwochenende der Geschichte im Schladminger Planai Stadion. An drei ausverkauften Abenden werden sich 50.000 Besucher:innen versammeln, um am 5., 6. und 7. Dezember die legendären Backstreet Boys live zu erleben. Der Ticket-Run bei Verkaufsstart war gewaltig und schon nach wenigen Stunden war die erste Show ausverkauft - Klaus Leutgeb gelang es, die Backstreet Boys folglich für zwei weitere Konzerte zu engagieren - ein Winter-Highlight für Fans aus ganz Europa!

Presseordner Ski-Opening: https://www.dropbox.com/scl/fo/d3ts2wdanhhmzkaqpwuu2/APso5xBsrR87SW4LDVlpog8?rlkey=rzkprc9w50qpzi7okbfahwcx9&dl=0

Alle Infos: https://skiopeningschladming.com/

Pressekontakt:

Leutgeb Entertainment
Kerstin Pröll
Telefon: 00436646441397

Original-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Leutgeb Entertainment Group GmbH
Alle Storys Alle
  • 03.12.2025 – 11:33

    Pressekonferenz via Livestream: Neues Projekt

    Schladming (ots) - Zum Ski Opening-Auftakt präsentiert die Leutgeb Entertainment Group im Rahmen einer Pressekonferenz ein neues, spektakuläres Projekt - seien Sie via Livestream dabei! 5. DEZEMBER 2025 · 12:00 UHR Zum Auftakt der Backstreet-Boys-Shows lädt Veranstalter Klaus Leutgeb zu einer Pressekonferenz, um den nächsten WOW-MOMENT und ein neues PROJEKT für 2026 zu verkünden. Die Region Schladming-Dachstein ...

    mehr
  • 08.07.2025 – 10:35

    Hype um Backstreet Boys beim Ski-Opening Schladming-Dachstein

    Schladming (ots) - Zusatzshow am 07.12.2025 DIE SENSATION IST PERFEKT! ZUSATZSHOW AM 7.12. Riesen Andrang auf Tickets für die Backstreet Boys beim Ski-Opening Schladming-Dachstein Die Sensation ist perfekt! Gerade startete der Ticketverkauf für das Ski-Opening Schladming-Dachstein mit den Backstreet Boys, da legt Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb schon einen nach. Aufgrund des enormen Ansturms, findet am Sonntag, den ...

    mehr
  • 11.06.2025 – 09:16

    Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025: Pressekonferenz verschoben

    Schladming (ots) - Aufgrund der tragischen Ereignisse in Graz haben der Veranstalter Klaus Leutgeb und die Urlaubsregion Schladming-Dachstein beschlossen, die für den 18. Juni geplante digitale Pressekonferenz zum Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025 auf Anfang Juli zu verschieben. Diese erschütternde Tat lässt sich kaum in Worte fassen. Unser tiefes Mitgefühl und unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ...

    mehr
