PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Leutgeb Entertainment Group GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Pressekonferenz via Livestream: Neues Projekt

Schladming (ots)

Zum Ski Opening-Auftakt präsentiert die Leutgeb Entertainment Group im Rahmen einer Pressekonferenz ein neues, spektakuläres Projekt - seien Sie via Livestream dabei!

5. DEZEMBER 2025 · 12:00 UHR

Zum Auftakt der Backstreet-Boys-Shows lädt Veranstalter Klaus Leutgeb zu einer Pressekonferenz, um den nächsten WOW-MOMENT und ein neues PROJEKT für 2026 zu verkünden. Die Region Schladming-Dachstein lässt also erneut aufhorchen. Es bleibt spannend!

Die Details werden am Freitag, den 5. Dezember 2025 um 12:00 Uhr in Schladming und auch via Livestream präsentiert. Klicken Sie einfach auf den Link und schon sind sie live dabei!

Die Akkreditierung für das Backstreet Boys-Konzert ist bereits geschlossen, Sie können aber digital bei der Pressekonferenz dabei sein!

Zum Livestream: https://vimeo.com/event/5555120

SKI-OPENING SCHLADMING-DACHSTEIN

RECAP

Die Sensation ist perfekt! Das Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025 wird zum größten Konzertwochenende der Geschichte im Schladminger Planai Stadion. An drei ausverkauften Abenden werden sich 50.000 Besucher:innen versammeln, um am 5., 6. und 7. Dezember die legendären Backstreet Boys live zu erleben. Der Ticket-Run bei Verkaufsstart war gewaltig und schon nach wenigen Stunden war die erste Show ausverkauft - Klaus Leutgeb gelang es, die Backstreet Boys folglich für zwei weitere Konzerte zu engagieren - ein Winter-Highlight für Fans aus ganz Europa!

Alle Infos: https://skiopeningschladming.com/

Zum Presseordner: https://www.dropbox.com/scl/fo/d3ts2wdanhhmzkaqpwuu2/APso5xBsrR87SW4LDVlpog8?rlkey=rzkprc9w50qpzi7okbfahwcx9&dl=0

Pressekontakt:

Leutgeb Entertainment
Kerstin Pröll
Telefon: 00436646441397

Original-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Leutgeb Entertainment Group GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Leutgeb Entertainment Group GmbH
Weitere Storys: Leutgeb Entertainment Group GmbH
Alle Storys Alle
  • 08.07.2025 – 10:35

    Hype um Backstreet Boys beim Ski-Opening Schladming-Dachstein

    Schladming (ots) - Zusatzshow am 07.12.2025 DIE SENSATION IST PERFEKT! ZUSATZSHOW AM 7.12. Riesen Andrang auf Tickets für die Backstreet Boys beim Ski-Opening Schladming-Dachstein Die Sensation ist perfekt! Gerade startete der Ticketverkauf für das Ski-Opening Schladming-Dachstein mit den Backstreet Boys, da legt Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb schon einen nach. Aufgrund des enormen Ansturms, findet am Sonntag, den ...

    mehr
  • 11.06.2025 – 09:16

    Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025: Pressekonferenz verschoben

    Schladming (ots) - Aufgrund der tragischen Ereignisse in Graz haben der Veranstalter Klaus Leutgeb und die Urlaubsregion Schladming-Dachstein beschlossen, die für den 18. Juni geplante digitale Pressekonferenz zum Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025 auf Anfang Juli zu verschieben. Diese erschütternde Tat lässt sich kaum in Worte fassen. Unser tiefes Mitgefühl und unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei ...

    mehr
  • 30.05.2025 – 10:01

    Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025

    Schladming (ots) - Pressekonferenz und Act Reveal am 18.06.2025 BIG NEWS beim Ski-Opening Schladming-Dachstein. Nach den Erfolgsshows im Jahr 2023 und 2024 mit Robbie Williams, Sting, Simply Red und Bryan Adams, erwartet die Gäste 2025 erneut ein legendärer Coup. Der internationale Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb und die Urlaubsregion Schladming-Dachstein mit der 4-Berge-Skischaukel Schladming werden am 6. Dezember ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren