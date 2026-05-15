Stiftung Kinderförderung von Playmobil

Gorilla Freestyle Awards 2026: Fünf Schulen ausgezeichnet

Stiftung Kinderförderung von Playmobil stiftet mobile Freestyle-Playgrounds im Gesamtwert von 210.000 Euro

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Zirndorf / Wolfratshausen (ots)

Bereits zum zweiten Mal haben Gorilla und die Stiftung Kinderförderung von Playmobil fünf Schulen mit dem Gorilla Freestyle Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Schulen, die Bewegungsförderung, Kreativität und ein gesundes Mindset nachhaltig in ihren Schulalltag integrieren.

Zu den diesjährigen Gewinnern gehören die Mittelschule Germaringen, die Mittelschule Stein, die Paul Moor Mittelschule in Nürnberg, die Mittelschule Dittelbrunn und die Sophie-Scholl-Realschule Weiden. Alle Gewinnerschulen bekommen je ein umfangreiches Freestyle-Schul-Upgrade im Wert von 42.000 Euro - darunter ein mobiler Freestyle-Park, den Gorilla Freestyle-Playground und Fortbildungs-Workshops.

Die feierlichen Preisverleihungen fanden in der vergangenen Woche statt. Für ein besonderes Highlight sorgten Welt-, Europa- und Deutsche Meister in den Disziplinen Breakdance, Freestyle-Frisbee, Freestyle-Fußball und Beatboxing. Mit eindrucksvollen Performances begeisterten sie die Schülerinnen und Schüler und machten den Freestyle-Sport unmittelbar erlebbar. Im Anschluss an die Verleihung gaben die Profis dann auch ihr Wissen in Workshops weiter.

"Der Gorilla Freestyle Award zeigt, wie wichtig es ist, Bewegung und ein gesundes Minderst fest im Schulalltag zu verankern. Die ausgezeichneten Schulen setzen genau das mit großem Engagement beispielhaft um", sagt Tobias Kupfer, Gorilla Gründer und CEO sowie selbst mehrfacher Worldcup Champion und Europameister im Skateboarding. Auch die Stiftung Kinderförderung von Playmobil, die den Award initiiert und mit 210.000 Euro finanziert hat, unterstreicht die Bedeutung der Initiative: "Als Stiftung setzen wir uns seit vielen Jahren dafür ein, Kindern eine gesunde körperliche und seelische Entwicklung zu ermöglichen. Genau deshalb haben wir den Gorilla Freestyle Award mit ins Leben gerufen", betont Andrea Möhringer, Vorständin der Stiftung Kinderförderung von Playmobil.

Mit dem Gorilla Freestyle Award werden Schulen ausgezeichnet, die Freestyle-Sportarten wie Skateboarding oder Freestyle-Frisbee gezielt einsetzen, um neben körperlicher Fitness auch Selbstvertrauen, Teamgeist und Durchhaltevermögen fördern. Diese Kompetenzen spielen sowohl im Schulalltag als auch im späteren Leben eine zentrale Rolle.

Über GORILLA

GORILLA wurde 2010 in der Schweiz als Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm für junge Menschen von der Schtifti Foundation ins Leben gerufen. Seitdem hat sich GORILLA zu einer internationalen Bewegung entwickelt und ist neben der Schweiz auch in Deutschland, Österreich sowie Liechtenstein aktiv. Ziel ist es, junge Menschen im Alter von 9 bis 25 Jahren zu motivieren, Eigenverantwortung und Selbstinitiative für ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden sowie für ihre Umwelt zu ergreifen. Sie sollen dadurch ihr eigenes Potential besser entfalten können und zu lebensfrohen, starken Persönlichkeiten und Mitgestalter:innen unserer Welt heranwachsen. Über 165 glaubwürdige Vorbilder, Botschafter:innen und Coaches, die selbst Freestyler:innen (Sportler:innen, Foodies, Aktivist:innen) sind, vermitteln die Kernthemen und Kompetenzen des Programms. Sie begeistern auf Augenhöhe zum Mitmachen - unabhängig vom sozialen Status, Herkunft, ob mit oder ohne Behinderung. GORILLA ist ein Programm der gemeinnützigen GORILLA Deutschland gGmbH und wird unterstützt von der SBK Siemens-Betriebskrankenkasse.

Über Stiftung Kinderförderung von Playmobil:

Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil wurde 1995 von Horst Brandstätter (1933 - 2015) gegründet. Er war Inhaber der Horst Brandstätter Group, zu der auch die Marke Playmobil gehört. Ziel der gemeinnützigen Stiftungsarbeit ist es Kindern und Jugendlichen eine gesunde körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu ermöglichen. Schwerpunkt der Arbeit sind dabei die Felder Bildung & Erziehung, Gesundheit & Schutz, Bewegung & Aktivität sowie Kreativität & Kultur. Das soziale Engagement von Horst Brandstätter war ein Teil seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Er hat seine Unternehmensgruppe nicht nur als wirtschaftliches, sondern auch als soziales Instrument gesehen.

WEITERFÜHRENDE INFOS:

GORILLA Schulprogramm: www.letsgogorilla.de/schulprogramm

GORILLA Playground: www.letsgogorilla.de/module/playground

Stiftung Kinderförderung von Playmobil: www.kinderstiftung-playmobil.de

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