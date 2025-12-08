Stiftung Kinderförderung von Playmobil

500.000 Euro für Kinder in Not: Stiftung Kinderförderung von Playmobil unterstützt "Ein Herz für Kinder"

Zirndorf (ots)

Mit der Großspende setzt die fränkische Stiftung ihre langjährige Tradition fort und zählt zu den größten Förderern der Aktion.

Zum 25. Mal fand am 6. Dezember die große "Ein Herz für Kinder"-Spendengala im ZDF statt. Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil beteiligte sich auch in diesem Jahr wieder und stellte 500.000 Euro für die Aktion "Ein Herz für Kinder" von BILD hilft e.V. bereit. Damit führt die Stiftung nicht nur ihre über Jahre gewachsene Unterstützung fort, sondern erfüllt den Stifterwillen von Horst Brandstätter: Kindern weltweit Chancen auf ein gesundes und kindgerechtes Leben zu geben.

Bereits seit zehn Jahren zählt die Stiftung zu den großen Unterstützern der Aktion. Insgesamt hat sie "Ein Herz für Kinder" bislang rund vier Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Spenden fließen direkt und ohne Abzüge in Projekte, die Kindern ein gesundes und kindgerechtes Leben ermöglichen und erfüllen somit hundertprozentig den Stiftungszweck.

"Das Wohl der Kinder war für unseren Stifter Horst Brandstätter immer eine Herzensangelegenheit. Mit unserer diesjährigen Spende von 500.000 Euro an 'Ein Herz für Kinder' setzen wir diese Verantwortung in seinem Sinne fort.", sagt Marianne Albert, Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Kinderförderung von Playmobil.

Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil wurde 1995 von Horst Brandstätter (1933-2015), dem Gründer der Horst Brandstätter Group, ins Leben gerufen. Ihr Ziel: Kindern und Jugendlichen eine gesunde körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu ermöglichen. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung in den letzten 20 Jahren mehr als 30 Millionen Euro in Projekte investiert - von internationalen Hilfsaktionen bis hin zu regionalen Initiativen. Zu den geförderten Projekten zählen unter anderem: Groß-Spielgeräte wie Aktivschiffe und Aktiv-Archen für Kindereinrichtungen, die Initiierung und Förderung eines Kinderschutzhauses, nämlich des Amalie-Nathan-Hauses in Fürth, Sprachförderungs- und Bildungsprojekte, wie "Sprachbuddies" und "KuKuK - Kunst und Kultur im Kindergarten" sowie die "Walderlebnistage".

Zum Jahresende gibt die Stiftung Kinderförderung von Playmobil eine weitere bedeutende Spende an eine internationale Hilfsorganisation bekannt: Mit 300.000 Euro unterstützt sie die Organisation "Save the Children Deutschland e.V.", um Kindern in den Palästinensischen Gebieten Gaza und Westjordanland zu helfen, die unmittelbar von den Folgen des Krieges betroffen sind. Mit der Hilfe können Familien unter anderem mit warmer Kleidung, Decken, Lebensmitteln, Wasser sowie medizinischer Betreuung versorgt werden. Die Sicherheit und das Wohlergehen der Kinder haben dabei oberste Priorität.

Über die Stiftung Kinderförderung von Playmobil

Schwerpunkt der Arbeit sind dabei die Felder Bildung & Erziehung, Gesundheit & Schutz, Bewegung & Aktivität sowie Kreativität & Kultur.

