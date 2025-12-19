Stiftung Kinderförderung von Playmobil

Stiftung Kinderförderung von Playmobil spendet 300.000 Euro an Save the Children für Nothilfe in Gaza und Westjordanland

Bild-Infos

Download

Zirndorf (ots)

In den vergangenen vier Jahren stellte die Stiftung mehr als 1,6 Millionen Euro für Hilfsprojekte von Save the Children in Krisengebieten bereit.

Mit einer Spende von 300.000,00 Euro unterstützt die Stiftung Kinderförderung von Playmobil die Arbeit von Save the Children Deutschland e.V. in den Palästinensischen Gebieten Gaza und Westjordanland. Ziel der Förderung ist es, Kinder und Familien zu unterstützen, die infolge der anhaltenden Gewalt und humanitären Notlage dringend auf Hilfe angewiesen sind.

Die Mittel werden für lebenswichtige Maßnahmen eingesetzt, darunter die Bereitstellung von warmer Kleidung, Decken, Lebensmitteln, Trinkwasser sowie medizinischer Versorgung. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Schutz von Kindern und ihrem psychosozialen Wohlergehen.

"Kinder brauchen Schutz, Stabilität und Perspektiven - gerade in Krisenregionen. Mit unserer Spende möchten wir dazu beitragen, dass Kinder in Gaza und Westjordanland die Unterstützung erhalten, die sie dringend benötigen", erklärt Marianne Albert, Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Kinderförderung von Playmobil.

Nach UN-Angaben sind fast die Hälfte der 5,5 Millionen Menschen in den Palästinensischen Gebieten Kinder. Viele von ihnen leben unter äußerst schwierigen Bedingungen, häufig ohne verlässlichen Zugang zu grundlegender Versorgung. Die aktuelle Lage stellt insbesondere für diese Altersgruppe eine erhebliche Belastung dar.

"Die humanitäre Situation für Kinder in den besetzten Palästinensischen Gebieten ist äußerst angespannt. Unsere Teams arbeiten unter schwierigsten Bedingungen, um Kinder mit dem Nötigsten zu versorgen - von Nahrung und Wasser bis hin zu medizinischer und psychosozialer Hilfe. Die Unterstützung durch Partner wie die Stiftung Kinderförderung von Playmobil ist dabei von zentraler Bedeutung", sagt Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland.

Mit der diesjährigen Großspende setzt die Stiftung Kinderförderung von Playmobil ihr Engagement für Kinder in Not in Krisenregionen fort. In den vergangenen vier Jahren hat die Stiftung mehr als 1,6 Millionen Euro für Projekte von Save the Children bereitgestellt, darunter Hilfsmaßnahmen für Kinder im Kongo, im Südsudan, in Gaza und Afghanistan.

Über die Stiftung Kinderförderung von Playmobil

Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil wurde 1995 von Horst Brandstätter (1933 - 2015) gegründet. Er war Inhaber der Horst Brandstätter Group, zu der auch die Marke Playmobil gehört. Ziel der gemeinnützigen Stiftungsarbeit ist es Kindern und Jugendlichen eine gesunde körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu ermöglichen. Schwerpunkt der Arbeit sind dabei die Felder Bildung & Erziehung, Gesundheit & Schutz, Bewegung & Aktivität sowie Kreativität & Kultur. Das soziale Engagement von Horst Brandstätter war ein Teil seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Er hat seine Unternehmensgruppe nicht nur als wirtschaftliches, sondern auch als soziales Instrument gesehen.

Original-Content von: Stiftung Kinderförderung von Playmobil, übermittelt durch news aktuell