Aurelio Lech als "World´s Best Ski Boutique Hotel" ausgezeichnet

BILD zu OTS - Steve Rider / Host, Axel Pfefferkorn / Aurelio Lech, Marketing / A-ROSA Kitzbühel Bild-Infos Download

Lech am Arlberg (ots) - Im Fünf-Sterne-Superior Hotel & Chalet Aurelio freut man sich dieser Tage über den Tourismus-Oskar!

Bei den renommierten World Ski Awards wurde das Aurelio nicht nur als "Austria´s Best Ski Boutique Hotel" ausgezeichnet - sondern das Lecher Luxushotel schafft es auf die Nummer 1 unter den Ski Boutique Hotels weltweit. Die Auszeichnung "World´s Best Ski Boutique Hotel 2018" bekräftigt die herausragenden Leistungen des Hauses.

Die "World Ski Awards" verleihen seit der Gründung im Jahr 2013 ihre Preise für besondere Leistungen in der Ski-Tourismusbranche und genießen weltweit hohe Anerkennung. Im Rahmen eines exklusiven Galaabends im A-ROSA Kitzbühel wurden die diesjährigen Gewinner vor kurzem ausgezeichnet. Besondere Ehre kommt dabei dem Aurelio zuteil: Die konsequenten Bemühungen des fünf Sterne Superior Hotels wurden neben weiteren aktuellen Awards wie "Austria´s Leading Boutique Hotel 2018" (World Travel Awards) und "Europe's Best Culinary Excellence 2018" (Boutique Hotel Awards) nun noch mit der Auszeichnung "World´s Best Ski Boutique Hotel 2018" belohnt.

Das Aurelio steht für höchste Servicequalität, eine exzellente Haubenküche, einzigartiges Design und eine perfekte Lage direkt an den Pisten des Arlbergs. Das Team um General Manager Axel Pfefferkorn freut sich über diese besondere Auszeichnung kurz vor dem Start in die Wintersaison, in der das Aurelio sein 10-jähriges Bestehen feiert. "Wir sind sehr stolz auf diese wichtige internationale Auszeichnung. Dies zeigt und, dass wir das Richtige tun und spornt uns gleichzeitig an, weiterhin höchste Qualität und Kreativität zu bieten.", so Pfefferkorn.

Winterstart

Die Wintersaison im Aurelio wird am 05. Dezember eröffnet. Ganz nach dem Motto "das Beste aus 10 Jahren" kreieren die Küchenchefs Christian Rescher und Markus Niederwanger für diese Saison ein aufregendes Gourmet-Menü inspiriert von den letzten 10 Aurelio-Jahren. Nicht nur das Menü wird spannend - sondern auch das Restaurant im Hotel Aurelio wird nach Umgestaltung im Dezember neu eröffnet. Der hauseigene SPA mit 23m Indoor-Pool und diversen Behandlungsmöglichkeiten ist auch für externe Gäste täglich geöffnet. Als besondere Attraktion können Tierliebhaber zudem die Aurelio-Alpakas mit ihrem kuscheligen Winterfell besuchen.

Über Hotel & Chalet Aurelio

Als erstes Fünf-Sterne-Superior Hotel in Österreich zählt das Hotel & Chalet Aurelio seit der Eröffnung im Dezember 2008 zu den führenden Luxus-Betrieben - nicht nur am Arlberg sondern auch international. Diverse Awards wie etwa die aktuellen Auszeichnung zu "World´s Best Ski Boutique Hotel", "Austria´s Leading Boutique Hotel" oder "Europe´s Culinary Excellence" unterstreichen die Perfektion in Service und Qualität des Hauses. Neben den individuell gestalteten 18 Zimmern und Suiten mit Blick auf die umliegenden Berge des Arlbergs bietet das Aurelio ein mit drei Hauben ausgezeichnetes Restaurant mit Sonnenterrasse, eine Lounge Bar, zwei separate Wellnessbereiche auf insgesamt 1000m² sowie 24/7 Butler Service und direkten Zugang zur Schlegelkopfpiste. Das separate Aurelio Chalet bietet 8 Schlafzimmer, einen Wohnbereich, Bibliothek, Restaurant sowie eine großzügigen Spa Bereich mit Indoor Pool. Das Concierge Team im Aurelio kümmert sich um einen unbeschwerten Urlaub der Kunden aus über 40 Nationen und organisiert alles rund um den Aufenthalt - angefangen vom Limousinen-Service, Kinderbetreuung, Personal Trainer, Heli-Skiing, Privat-Jets und vieles mehr.

Kontakt:

Claudia Epp

Marketing, Sales & PR Manager

+43 5583 2214

marketing@aureliolech.com

www.aureliolech.com

Original-Content von: Hotel & Chalet Aurelio*****S, übermittelt durch news aktuell