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Neues Führungsteam: BAT stärkt Management in Deutschland und Central Europe

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Hamburg (ots)

Jorge Araya Remagni wird Area Director Central Europe und General Manager Germany

Blagoje Jovanovic zum Commercial Director Germany ernannt

Führungskontinuität und globale Talententwicklung im Zentrum der Transformation von BAT

BAT hat Jorge Araya Remagni zum Area Director Central Europe und General Manager Germany sowie Blagoje Jovanovic zum Commercial Director Germany ernannt. Die Ernennungen traten zum 1. Mai 2026 in Kraft. Beide Positionen werden in Hamburg angesiedelt sein, was Deutschlands Rolle als führender Markt innerhalb der Central Europe Area von BAT unterstreicht.

Die Neubesetzungen erfolgen in einer Zeit bedeutender Veränderungen für den Tabak- und Nikotinsektor in ganz Europa. In Deutschland und ganz Europa prägen Debatten über die Regulierung neuer Produktkategorien und die Relevanz wissenschaftlicher Evidenz in der Regulatorik das Marktumfeld.

Central Europe: Transformation über zehn Märkte hinweg

Als Area Director Central Europe hat Jorge Araya Remagni die Verantwortung für zehn europäische BAT Märkte (u.a. Deutschland, Polen, Österreich, Schweiz), und den fortschreitenden Wandel von der Zigarette hin zu rauchfreien und risikoreduzierten Alternativen - im Einklang mit BATs Unternehmenszweck "A Better Tomorrow(TM)".

Central Europe nimmt hierbei eine eigenständige Position innerhalb von BAT ein. Es ist das einzige Gebiet, in dem die meisten Produkte der neuen Kategorien - darunter E-Zigaretten, Tabakerhitzer und Nikotinbeutel - in den meisten Märkten erhältlich sind, was der Region eine Schlüsselrolle bei der praktischen Einführung von Innovation und nachhaltigem Geschäftswachstum verleiht.

Jorge Araya Remagni - eine internationale Führungskraft mit tiefen BAT Wurzeln

Jorge kam 1995 als Management Trainee in Chile zu BAT und hatte leitende Führungspositionen in Lateinamerika, Nordamerika und Europa inne, darunter CEO von BAT Canada, Chief Commercial Officer bei Reynolds America in den USA und zuletzt Area Director South Eastern Europe. Sein internationaler Hintergrund ermöglicht es ihm, lokale regulatorische und kommerzielle Entwicklungen in einem globalen Kontext zu bewerten - entscheidend in einer Branche, die von grenzüberschreitenden regulatorischen Trends geprägt ist.

In seiner zusätzlichen Rolle als General Manager Germany wird Jorge für einen der weltweit wichtigsten Märkte von BAT verantwortlich sein.

"Central Europe bringt sehr unterschiedliche Märkte zusammen - sie teilen jedoch eine zentrale Herausforderung: die glaubwürdige, verhältnismäßige und wissenschaftlich fundierte Regulierung von Innovation", sagt Jorge Araya Remagni. "Unsere Aufgabe ist es, zu zeigen, dass unsere Transformation verantwortungsvoll umgesetzt werden kann - durch transparenten Dialog und disziplinierte Umsetzung. Deutschland spielt dabei eine Schlüsselrolle, und ich freue mich darauf, mit unseren Teams in der gesamten Area zusammenzuarbeiten."

BAT Germany: Kommerzielle Verantwortung in einem komplexen Regulierungsrahmen

Als Commercial Director Germany wird Blagoje Jovanovic die kommerziellen Aktivitäten von BAT in einem der größten Tabak- und Nikotinmärkte Europas verantworten.

Blagoje begann seine Laufbahn bei BAT als Auszubildender in Hamburg und hat sich seither durch verschiedene Stationen umfangreiche Erfahrung in der kommerziellen Steuerung des Geschäfts erarbeitet. In Central Europe und Eurasien übernahm er mehrere leitende Funktionen, unter anderem als Area Head of Brands für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Polen, Russland, Usbekistan, die Türkei, Kasachstan, Aserbaidschan und Belarus. Zuletzt verantwortete er als Clustermanager die BAT Märkte in Polen und dem Baltikum. Blagoje verbindet ein tiefes Verständnis des deutschen Marktes mit einer nachweislichen Stärke in der Steigerung der Unternehmensleistung sowie fundierter Erfahrung in komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen.

"Deutschland ist ein Kernmarkt für BAT und einer, in dem regulatorische Entscheidungen die Zukunft für das Unternehmen und die gesamte Branche prägen werden", sagt Blagoje Jovanovic. "Nachhaltiger Geschäftserfolg in neuen, risikoreduzierten Produktkategorien erfordert einen Regulierungsrahmen, der die tatsächlichen Unterschiede zwischen den Produkten anerkennt und klare Leitplanken für weniger schädliche Alternativen wie Nikotinbeutel - die aktuell in Deutschland einem faktischen Verkaufsverbot unterliegen - schafft. Meine Priorität ist es, starke kommerzielle Ergebnisse zu erzielen, den offenen Dialog mit politischen Entscheidungsträgern zu fördern und BAT in der Transformation als verantwortungsbewusstes Unternehmen und attraktiven Arbeitgeber weiterzuentwickeln."

Führungskontinuität innerhalb von BAT

Die Ernennungen folgen auf die nächsten Karriereschritte von Usman Zahur und Eduardo Borja Veiga und spiegeln die internationale Führungsentwicklung und interne Talentpipeline von BAT wider.

Usman Zahur, ehemaliger Area Director Central Europe und General Manager Germany, wird seine BAT Karriere fortsetzen, indem er eine neue Business Area in Asien mit Sitz in Pakistan aufbaut und leitet. Er trieb die Transformation hin zu einem Multi-Category-Unternehmen in Central Europe maßgeblich voran.

Eduardo Borja Veiga, der zuvor für die kommerzielle Führung in Deutschland verantwortlich war, wird seine Karriere bei BAT in der Business Area Western Europe fortsetzen und seine Erfahrung in Bezug auf Transformation und Marktführung so in eine andere Schlüsselregion einbringen.

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