Straubinger Tagblatt

Im Bündnis mit der AfD kann die CDU nur verlieren

Straubing (ots)

Doch wäre es ein Fehler, die spektakuläre Aktion des Oberhaupts einer 1.700-Einwohner-Gemeinde als reinen politischen Amoklauf abzutun.Denn mit dem, (...) was er in seiner Anklageschrift gegen seine Partei vorbringt, spricht er nicht nur im Osten vielen Christdemokraten aus der Seele. "Links ist vorbei", hatte Bundeskanzler Friedrich Merz vollmundig versprochen. Umso größer ist die Enttäuschung jener, die gehofft hatten, mit Merz komme nach den Merkel-Jahren die konservative Renaissance. (...) Was ist die Alternative? (...) Sich der AfD an den Hals werfen? (...) Wenn die Christdemokraten darin den Ausweg aus ihrer Falle suchen, dann wird es sie zerreißen. Sie können in Bündnissen mit der AfD nur verlieren.

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