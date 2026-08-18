Straubinger Tagblatt

Ein Personalwechsel wird die Lage nicht verbessern

Straubing (ots)

Kommt es bei den Landtagswahlen im kommenden Monat zum erwarteten Debakel für die Sozialdemokraten, fliegen sie gar in Sachsen-Anhalt aus dem Parlament, werden Bas und Klingbeil sich nicht mehr halten können. (...) Dann ist es schwer vorstellbar, dass sich Schwesig dem Ruf der Partei verweigern würde.

Die große Frage ist, was ein Personalwechsel an der Lage der SPD verbessern soll. Es fehlt ein eigenständiges Profil zwischen Union, Grünen und den politischen Rändern. (...)

Ohne überzeugende Antworten auf Verteilungsfragen, Migration, Industriepolitik und die wachsende Entfremdung ihrer früheren Stammwählerschaft würde ein Wechsel an der Spitze vielleicht etwas Ruhe in die Partei bringen, ihren Niedergang jedoch kaum stoppen.

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