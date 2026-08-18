Straubinger Tagblatt

Deutschland braucht noch mehr ukrainische Expertise

Straubing (ots)

(...) Cochstedt bietet etwas, das Deutschland bislang fehlt: einen abgelegenen Ort, an dem Drohnenangriffe realistisch simuliert und Abwehrtechnik unter Praxisbedingungen getestet werden kann. (...)

Wie wichtig Forschung ist, zeigt die Innovationsgeschwindigkeit im Drohnensektor. Er entwickelt sich in einem Tempo, dem starre Beschaffungsverfahren nicht gerecht werden. Was heute gegen eine funkgesteuerte Drohne hilft, kann morgen wertlos sein.Deutschland sollte deshalb noch stärker auf Erfahrungen der Ukraine setzen, wo Drohnen und Abwehrsysteme unter Kriegsbedingungen fortlaufend angepasst werden. Dort weiß man auch, wie man Entwicklungen am schnellsten in den Einsatz bringt. Und darauf kommt es an. Das beste Testzentrum bringt wenig, wenn die Flughäfen ungeschützt sind.

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