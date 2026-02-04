Polarise GmbH

Polarise unterstützt den schnellen Launch der Industrial AI Cloud der Deutschen Telekom in München

Paderborn/München (ots)

Mit dem heutigen Launch der Industrial AI Cloud setzt die Deutsche Telekom einen wichtigen Meilenstein für industrielle Künstliche Intelligenz in Deutschland und Europa. Polarise unterstützt das Projekt als Rechenzentrums-Partner und hat einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass die Plattform innerhalb weniger Monate realisiert werden konnte.

Während der Aufbau vergleichbarer KI-Infrastrukturen häufig mehrere Jahre in Anspruch nimmt, setzte Polarise bei diesem Projekt auf seinen konsequenten Brownfield-Ansatz. Bestehende Rechenzentrumsstrukturen am Standort München wurden gezielt modernisiert, erweitert und für den Betrieb leistungsfähiger KI-Workloads innerhalb der Polarise AI Pods (kleine, modulare Rechenzentren innerhalb eines Rechenzentrums) ausgebaut. Dadurch konnte die Industrial AI Cloud letztendlich deutlich schneller bereitgestellt werden als bei klassischen Neubauprojekten.

"Der industrielle Einsatz von Künstlicher Intelligenz erfordert aktuell vor allem eines: geeignete Infrastruktur in kürzester Zeit", sagt CEO Michel Boutouil, Polarise. "Mit unserem Konzept und unseren AI Pods machen wir auch bestehende Standorte fit für KI - skalierbar, sicher und ohne jahrelange Vorlaufzeiten."

Die Industrial AI Cloud der Deutschen Telekom richtet sich an Industrieunternehmen sowie den öffentlichen Sektor, die KI-Anwendungen produktiv einsetzen wollen - etwa für datenintensive Analysen, simulationsbasierte Prozesse oder KI-gestützte Automatisierung. Polarise stellt dafür die infrastrukturelle Basis bereit, ausgelegt auf hohe Rechenleistung, industrielle Anforderungen und verlässlichen Betrieb. Ausgerüstet mit bis zu 10.000 NVIDIA GPUs und mehr als 0,5 EFLOPS Rechenleistung, steigert die Plattform die KI-Kapazitäten in Deutschland um mehr als die Hälfte und schafft damit ein neues Ökosystem für KI-Entwicklung, Training und Einsatz.

Mit dem erfolgreichen Launch zeigt das Projekt, dass der schnelle Aufbau moderner KI-Infrastruktur auch in Europa möglich ist, wenn bestehende Ressourcen intelligent genutzt werden. Der einzigartige Ansatz von Polarise bietet Unternehmen und Partnern dabei einen pragmatischen Weg, KI-Kapazitäten zeitnah verfügbar zu machen und gleichzeitig nachhaltig mit vorhandener Infrastruktur zu arbeiten.

Über Polarise

Polarise ist ein innovatives Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Betrieb souveräner KI-Fabriken in ganz Deutschland und Europa spezialisiert ist. Diese hochmodernen Rechenzentren bieten überlegene Rechenleistung und sind spezifisch auf die Anforderungen der KI-Industrie zugeschnitten. Mit dem Fokus auf europäische Datensouveränität und Nachhaltigkeit setzt Polarise neue Maßstäbe im Bereich der digitalen Infrastruktur und künstlichen Intelligenz.

Mehr unter: www.polarise.eu

