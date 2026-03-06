OB-Wahl in München - Dieter Reiter strauchelt auf den letzten Metern
Straubing (ots)
Kurz vor dem Wahlgang wird so manchem Münchner bewusst, dass "München. Reiter. Passt" vielleicht doch etwas dürftig ist. Und er schaut sich kritischer in seiner Stadt um: Haushaltslage trotz hochkarätigster Gewerbesteuer: äußerst angespannt. Stadtbild? München leuchtete schon einmal heller, bevor Investitionsruinen und Dauerbaustellen sein Antlitz auf viele Jahre verschandelten. Neuansiedlungen? Werden von der bayerischen Staatsregierung für München in die Hand genommen.
