Straubinger Tagblatt

Iran-Krieg - Ein Dämpfer für das Wachstum

Straubing (ots)

Öl und Gas sind trotz aller Bemühungen um erneuerbare Energie nach wie vor das Rückgrat der Wirtschaft in allen Industrieländern. Deshalb bedeutet eine massive Verteuerung, dass die Preise auf allen Ebenen der Verarbeitung von Rohstoffen steigen. Diese Preissteigerungen ziehen sich durch alle Handelsebenen und landen schließlich beim Verbraucher: an der Tankstelle, im Supermarkt und in der Gastronomie, überall. Dies treibt die Inflation, die Bürger verlieren an Kaufkraft, was zu einem Nachfrageverlust in der Wirtschaft führt. (...) Noch ist es zu früh, um beziffern zu können, welche Kerben der Iran-Krieg in die Wirtschaftstätigkeit schlagen wird, Folgen aber sind unvermeidbar.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell