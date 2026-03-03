PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Straubinger Tagblatt

Was, wenn Diplomatie nicht bringt?

Straubing (ots)

Kanzler Friedrich Merz und die Bundesregierung haben zwar betont, dass wir Europäer mit dem Angriff auf den Iran nichts zu tun haben, aber eine richtige Distanzierung sieht anders aus. (...) Aber was ist die Konsequenz daraus, wenn ein Handelsboykott nicht funktioniert? Was, wenn Diplomatie nichts bringt? (...) Die unbequeme Frage für uns lautet nicht, ob wir uns selbst die Hände schmutzig machen sollten, sondern: Unterstützen wir die Mullahs vielleicht sogar, eben weil wir selbst mit unterlassener Hilfestellung nichts unternehmen? "Etwas unternehmen" aber heißt hier Bomben und Krieg. Ist das unser Weg? Als Konsequenz müssten wir Soldaten in die ganze Welt schicken, alles im Namen der "guten Sache". Das ist illusorisch. Vielleicht ist ein Militärschlag gegen das Regime effektiver, aber man muss weiterhin versuchen, die Opposition im Iran zu unterstützen - das ist das, was wir mit unseren Partnern leisten können.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Alle Storys Alle
  • 03.03.2026 – 16:27

    Die CSU hat keinen Grund zum Jubeln

    Straubing (ots) - Der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Landtag, Klaus Holetschek, hat die Zahlen der jüngsten Umfrage von Sat.1 Bayern zu den politischen Verhältnissen im Freistaat zwar als "kraftvolles Signal" bejubelt, aber ganz wohl kann ihm dabei nicht sein. (...) Die AfD würde derzeit mit Abstand zweitstärkste Kraft im Landtag deutlich vor den Freien Wählern werden. (...) Bei den Kommunalwahlen am Sonntag ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 18:26

    Luftfahrt

    Straubing (ots) - Auf dem Münchner Flughafen wurden vor Kurzem 600 Fluggäste über Nacht in ihren Flugzeugen eingesperrt, weil kein Bus da war, der sie zum Terminal fahren konnte. Jetzt wird gemeldet, dass ein riesiger Lufthansa-Airbus leer von Abu Dhabi nach München geflogen ist. Gleichzeitig erklärte Bundesaußenminister Johann Wadephul in einem wirklich jämmerlichen TV-Auftritt, man könne für die Zehntausenden Deutschen, die wegen des Nahost-Kriegs festsitzen, ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 18:24

    Trump/Iran-Krieg

    Straubing (ots) - Trumps Außenminister Marco Rubio hat jüngst auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Aufteilung der Welt unter den Europäern und die westliche Zivilisation gelobt. Dafür bekam er lauten Beifall. Westliche Vorherrschaft klingt in den Ohren der Europäer wie ein Anklang aus ferner Zeit, in Russland, China, Afrika und Lateinamerika nach der Essenz westlicher Politik, die mit Völkerrecht und Menschenrechten bemäntelt wurde. Donald Trump belebt den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren