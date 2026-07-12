Straubinger Tagblatt

Eine überfällige Lehre aus den vergangenen Krisenjahren

Straubing (ots)

Es wäre auch wirklich ein seltsames Signal gewesen: Da schnürt die schwarz-rote Bundesregierung gerade so einen Haushalt zusammen, streicht Subventionen für den Heizungstausch, Eltern- und Wohngeld zusammen, nur um dann bei der Pendlerpauschale, mit einem erneuten Tankrabatt oder Preisdeckel die Kosten für Sprit künstlich niedrig zu halten? Mit Maßnahmen also, die Milliarden kosten? Schon richtig, dass CDU, CSU und SPD sich dieses Mal zurückhalten. Es ist die überfällige Lehre aus den vergangenen Krisenjahren.

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