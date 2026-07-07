Lebensversicherung von 1871 a.G.

LV 1871 stellt neue Risikolebensversicherung vor

München (ots)

Das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit wächst. Laut aktuellem LV 1871 Resilienz-Check geben 49 Prozent der Menschen an, dass ihr Sicherheitsbedürfnis gestiegen ist. Gleichzeitig fühlen sich 52 Prozent schlecht oder nur mittelmäßig gegen unerwartete Lebensereignisse abgesichert. Mit ihrer neuen Risikolebensversicherung reagiert die LV 1871 auf diese Vorsorgelücke und bietet passgenaue Absicherung, günstige Beiträge und digitale Abschlussprozesse.

Die neuen Tarife Kompakt und Extra sichern den Todesfall ab und stehen in drei Absicherungsvarianten mit gleichbleibender, gleichmäßig fallender und annuitätisch fallender Versicherungssumme zur Verfügung. Beide Tarife enthalten neben einem vorläufigen Versicherungsschutz eine Vorableistung, eine Sofortleistung und eine ereignisabhängige Nachversicherungsgarantie. Zudem gewährt die LV 1871 Rabatte für eigene Kinder und Nichtraucher.

Im Extra-Tarif sind zusätzliche Leistungen enthalten wie beispielsweise eine Verlängerungsoption oder ein Schutz bei Pflegebedürftigkeit. Zudem lässt sich die Versicherungssumme mit der erweiterten Nachversicherungsgarantie unabhängig von einem Ereignis erhöhen. Ein Zusatzschutz bei schwerer Krankheit kann in beiden Varianten optional ergänzt werden.

Passgenau, günstig und digital abschließen

Gleichzeitig schärft die LV 1871 ihre Positionierung als Risikoleben-Anbieter mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und senkt das Beitragsniveau flächendeckend. Davon profitieren insbesondere Kundinnen und Kunden ab Mitte 30 mit Laufzeiten über das 60. Lebensjahr hinaus. Auch für junge Eltern, Unternehmensgründer und Immobilienfinanzierer ist die Risikolebensversicherung der LV 1871 interessant.

Neu ist die digitale Risikoprüfung mit sofortigem Votum am Point-of-Sale, die bislang nur in der Berufsunfähigkeitsversicherung der LV 1871 verfügbar war. Sind bestimmte Voraussetzungen erfüllt, wird automatisiert eine vereinfachte Risikoprüfungen zugesteuert. Das gilt insbesondere für junge Menschen und werdende Eltern. Ebenso profitieren Kundinnen und Kunden beim Erwerb, der Modernisierung oder Renovierung einer selbstgenutzten Immobilie sowie bei Praxis-, Kanzlei- oder Existenzgründungen. Die Antragsstrecke unterstützt zudem die Überkreuzabsicherung effizient direkt im Prozess.

Original-Content von: Lebensversicherung von 1871 a.G., übermittelt durch news aktuell