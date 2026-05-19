Lebensversicherung von 1871 a.G.

Berufsunfähigkeitsversicherung: Mehr Flexibilität für junge Leute

München (ots)

Rund 11,5 Millionen junge Menschen gehen in Deutschland zur Schule, knapp 3 Millionen studieren und die Lebenswege werden immer individueller. Darauf reagiert die LV 1871 und baut ihr BU-Angebot für junge Leute weiter aus.

Im Rahmen der Zukunftsgarantie können Schüler, Azubis und Studierende die garantierte Rentenerhöhung jetzt auch nachträglich einschließen oder erhöhen - ohne erneute Risikoprüfung. Möglich ist das innerhalb von zwölf Monaten nach bestimmten Lebensereignissen. Dazu gehören etwa der Wechsel der Schulform, die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe, der erstmalige Beginn der Ausbildung bzw. des Studiums oder der Berufseintritt. Die garantierte Rentenerhöhung ist flexibel anpassbar in 0,5-Prozent-Schritten von ein bis drei Prozent.

Neue Ereignisse in der Zukunftsgarantie

Außerdem schließt die Zukunftsgarantie jetzt auch zwei neue Ereignisse speziell für junge Menschen ein: Künftig sind auch die Vollendung des 15. Lebensjahres sowie die Übernahme der Versicherungsnehmereigenschaft vor dem 25. Geburtstag ein Auslöser für Anpassungen. Damit eröffnet die LV 1871 neue Spielräume in einer Lebensphase, die von Veränderungen geprägt ist.

Nachversicherungsmöglichkeit im dritten Jahr

Zusätzliche Flexibilität bietet eine neue Nachversicherungsoption ab Beginn des dritten Versicherungsjahres: Innerhalb eines Zeitfensters von zwölf Monaten kann die monatliche Absicherung einmalig um bis zu 500 Euro erhöht werden. Für junge Kundinnen und Kunden, die bei Vertragsbeginn nicht älter als 30 Jahre waren, entfällt dabei die Wartezeit von drei Jahren. So schafft die LV 1871 eine weitere Möglichkeit, den Versicherungsschutz unkompliziert an steigende Bedürfnisse anzupassen.

Die Golden BU Lösungen der LV 1871 stehen für nachhaltige Kalkulation, stabile Beiträge sowie hohe Produkt- und Servicequalität. Sie gehören damit zur absoluten Spitzengruppe am Markt. Das bestätigt auch die aktuelle Bestbewertung "mmm+" von map/Franke und Bornberg.

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