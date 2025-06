Thunes

Thunes weitet sein globales Direktnetzwerk auf Dänemark, Norwegen und Schweden aus

Singapur (ots/PRNewswire)

Die Mitglieder des Thunes-Netzwerks können nun direkte Zahlungen auf Bankkonten in der nordischen Region vornehmen, und zwar schnell und unter Umgehung von Legacy-Kanälen.

Thunes, der Smart Superhighway für Geldtransporte auf der ganzen Welt, gab heute den weiteren Ausbau seines Direct Global Network mit der Einführung von direkten Pay-to-Bank-Diensten in Dänemark, Norwegen und Schweden bekannt. Dies erweitert die Reichweite von Thunes in der nordischen Region und ermöglicht den Mitgliedern des Thunes Direct Global Network schnellere grenzüberschreitende Zahlungslösungen für Verbraucher- und Geschäftstransaktionen.

Die Erweiterung umfasst die Eröffnung neuer direkter Korridore, die Auszahlungen in Dänischen Kronen (DKK), Norwegischen Kronen (NOK) und Schwedischen Kronen (SEK) ermöglichen. Die eigene Netzwerkerweiterung von Thunes verschafft den Mitgliedern Zugang zur nordischen Region, deren Exportvolumen im Jahr 2024 über 600 Mrd. USD betragen wird und deren eingehende Überweisungen laut der Weltbank im Jahr 2023 über 5,4 Mrd. USD ausmachen werden.

Der Service basiert auf einer robusten API-Integration und nutzt das Thunes SmartX Treasury-System und die Fortress Compliance-Plattform, um den Mitgliedern eine verbesserte Geschwindigkeit, Kontrolle, Transparenz, Schutz und Kosteneffizienz für ihre grenzüberschreitenden Zahlungen zu bieten.

Aik Boon Tan, Chief Network Officer bei Thunes, sagte: „Diese Erweiterung stellt eine bedeutende Entwicklung für Thunes und unsere Mitglieder dar und unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung nahtloser und zuverlässiger grenzüberschreitender Zahlungen in Echtzeit auf der ganzen Welt. Durch die Ausweitung unseres firmeneigenen Direct Global Network auf die nordische Region bieten wir eine moderne Alternative zu den alten Systemen und stellen sicher, dass Zahlungen nach Dänemark, Norwegen und Schweden mit einem Höchstmaß an Geschwindigkeit, Sicherheit und operativer Effizienz ausgeführt werden."

Chloé Mayenobe, President und COO von Thunes, fügte hinzu: „Die Einführung von Direktbankauszahlungen in den nordischen Ländern vergrößert die Reichweite unseres proprietären Netzwerks und schafft einen unvergleichlichen Mehrwert für alle unsere Mitglieder. Durch die Einrichtung von Echtzeit-Auszahlungskorridoren in Dänemark, Norwegen und Schweden ermöglichen wir Unternehmen und Privatpersonen schnellere, transparentere und kostengünstigere Transaktionen. Diese Expansion ist ein strategischer Meilenstein auf unserem Weg, jeden Winkel der Welt zu verbinden, und unterstreicht unser Versprechen, hochmoderne und zuverlässige globale Zahlungslösungen anzubieten."

Mit dieser Erweiterung bietet Thunes ein noch robusteres globales Direktnetzwerk, das nahtlose Bankauszahlungen in den nordischen Ländern ermöglicht und die wachsende Nachfrage nach grenzüberschreitenden Echtzeit-Zahlungslösungen in einer sich dynamisch entwickelnden Region erfüllt.

Informationen zu Thunes:

Thunes ist der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr. Das firmeneigene Direct Global Network von Thunes ermöglicht es Mitgliedern, Zahlungen in Echtzeit in über 130 Ländern und mehr als 80 Währungen vorzunehmen. Das Netzwerk von Thunes stellt eine direkte Verbindung mit über 7 Milliarden mobilen Geldbörsen und Bankkonten weltweit her, sowie mit 15 Milliarden Karten über mehr als 320 verschiedene Zahlungsmethoden, wie GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay und viele mehr. Das Direct Global Network von Thunes zeichnet sich durch seine weltweite Reichweite, das hauseigene SmartX Treasury System und die Fortress Compliance Platform aus. Damit wird sichergestellt, dass die Mitglieder des Netzwerks bei der Abwicklung von Zahlungen in Echtzeit weltweit eine konkurrenzlose Geschwindigkeit, Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Kosteneffizienz erhalten. Zu den Mitgliedern des Direct Global Network von Thunes gehören Giganten der Gig Economy wie Uber und Deliveroo, Super-Apps wie Grab und WeChat, MTOs, Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Banken. Thunes hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Niederlassungen an 13 Standorten, darunter Barcelona, Peking, Dubai, Hongkong, Johannesburg, London, Manila, Nairobi, Paris, Riad, San Francisco und Shanghai.

