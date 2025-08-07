Quotenerfolg im Juli: The HISTORY Channel mit stärkstem Monat der Sendergeschichte

The HISTORY Channel

Mit einem Marktanteil von 0,4 Prozent war The HISTORY Channel im Juli der zweitstärkste Sender im gesamten deutschsprachigen Pay-TV. Zugleich setzt The HISTORY Channel seinen Erfolg als seit Jahren meistgesehener Factual-Pay-TV-Sender fort.

Damit ist der Juli 2025 der mit Abstand quotenstärkste Monat in der mehr als 20-jährigen Geschichte des Senders.

Zu den erfolgreichsten Programmen zählten im Juli "Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene", "Oak Island - Fluch und Legende" und "Secrets Declassified mit David Duchovny".

Damit ist der Juli 2025 der mit Abstand quotenstärkste Monat in der mehr als 20-jährigen Geschichte des deutschsprachigen HISTORY Channels. Nicht nur konnte der Sender mit diesem Monatsabschluss einen neuen Senderrekord aufstellen, der bisherige Monatsbestwert in der Sendergeschichte wurde sogar um 52 Prozent übertroffen.

Zu den erfolgreichsten Programmen zählten im Juli die Doku-Reihen "Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene", "Oak Island - Fluch und Legende" und "Secrets Declassified mit David Duchovny". In letzterer Produktion widmet sich "Akte X"-Star David Duchovny geheimen US-Regierungsaktivitäten, deren Unterlagen im Lauf der Geschichte freigegeben wurden - von der Air-Force-Basis Area 51 bis hin zu versteckten Bunkern und Atomwaffenstützpunkten. Das zehnteilige Format ist immer mittwochs um 20:15 Uhr auf The HISTORY Channel sowie im Stream und auf Abruf über HISTORY Play zu sehen. In den nächsten Wochen folgen auf The HISTORY Channel unter anderem die vielbeachtete Doku-Serie "Kevin Costner's The West" (ab 7. September) und das von Leonardo DiCaprio produzierte Doku-Event "Sitting Bull" (am 6. September).

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 01.07.2025-31.07.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Zeitintervall; Konvention; Paketnummer: 16026 vom 06.08.2025

Weitere Informationen zu The HISTORY Channel sind unter www.history.de, www.facebook.com/HISTORYdeutschland, www.hearstnetworks.de, www.instagram.com/history_de sowie www.youtube.com/historyde zu finden.

