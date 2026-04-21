Lebensversicherung von 1871 a.G.

LV 1871 auf Wachstumskurs

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München (ots)

Die LV 1871 setzte ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 konsequent fort: Die Beitragssumme des Neugeschäfts stieg deutlich über Marktniveau, ebenso entwickelten sich die gebuchten Bruttobeiträge überdurchschnittlich. Das A+ Finanzstärkerating von Fitch erhielt die LV 1871 zum 21. Mal in Folge.

Die Beitragssumme des Neugeschäfts konnte um 10,0 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro (2024: 2,3 Mrd. Euro) erhöht werden und übertraf damit die Branchenentwicklung deutlich. Die gebuchten Bruttobeiträge entwickelten sich ebenfalls marktüberdurchschnittlich und beliefen sich nach einem Zuwachs von 6,7 Prozent auf 755,4 Mio. Euro (2024: 708,1 Mio. Euro). Im Vergleich zum stagnierenden Markt konnte die LV 1871 die laufenden gebuchten Beitragseinnahmen um 5,0 Prozent auf 636,2 Mio. Euro steigern. Das Einmalbeitragsvolumen wuchs - getragen insbesondere durch fondsgebundenes Geschäft - um 16,8 Prozent auf 119,2 Mio. Euro. Kapitalisierungsprodukte spielten dabei keine Rolle.

Der Rohüberschuss konnte um 15,1 Prozent auf 172,7 Mio. Euro gesteigert werden (2024: 150,0 Mio. Euro). An diesem sehr guten Ergebnis werden die Versicherungsnehmer im Zuge der Direktgutschrift in Höhe von 90,9 Mio. Euro und der Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung in Höhe von 75,8 Mio. Euro beteiligt. Das Eigenkapital wurde erneut um 6,0 Mio. Euro gestärkt und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 163,0 Mio. Euro. Die freie Rückstellung für Beitragsrückerstattung stieg von 234,1 Mio. Euro auf 261,3 Mio. Euro.

Breit diversifizierte Kapitalanlage

Vor dem Hintergrund eines weiterhin volatilen Kapitalmarkts erzielte die LV 1871 mit ihren breit diversifizierten Kapitalanlagen eine marktüberdurchschnittliche Nettoverzinsung von 2,8 Prozent (2024: 3,2 Prozent). Die Nettobewertungsreserven lagen zum Stichtag 31. Dezember 2025 bei 242,2 Mio. Euro, was einer deutlich marktüberdurchschnittlichen Reservequote von 4,1 Prozent (2024: 6,2 Prozent) im Verhältnis zum Buchwert der Kapitalanlagen (5.893,3 Mio. Euro) entspricht. Die durchschnittliche Reservequote in der Lebensversicherungsbranche war hingegen negativ und lag nach vorläufigen Zahlen zum Stichtag bei -10,3 Prozent.

Finanzstärke - ausgezeichnet über Jahrzehnte

Grundlage des Unternehmenserfolgs ist die seit Jahrzehnten hohe finanzielle Stabilität der LV 1871. Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings zeichnet die LV 1871 zum 21. Mal in Folge mit dem Finanzstärkerating A+ aus. Der weiterhin stabile Ausblick ist ein deutliches Zeichen für die Zuverlässigkeit des Unternehmens auch in der Zukunft. Auch Franke & Bornberg bestätigt die außergewöhnliche Stabilität der LV 1871: Wie bereits im Vorjahr erreicht sie mit der Bestnote "mmm+" ("hervorragend") den Spitzenplatz im Map-Report-Bilanzrating.

Attraktive Absicherung und Vorsorge

Die sehr gute Neugeschäftsentwicklung im Jahr 2025 beruhte auf attraktiven Absicherungs- und Vorsorgelösungen, die sich flexibel an veränderte Markt- und Kundenanforderungen anpassen lassen. Getragen wird der Neugeschäftserfolg vor allem von fondsgebundenen Vorsorgelösungen und der Berufsunfähigkeitsversicherung.

Zukunft gestalten

Auch im Jahr 2025 führte die LV 1871 die Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie konsequent fort und entwickelte ihr Nachhaltigkeitsengagement in den definierten Handlungsfeldern Kapitalanlage, Produkt, Unternehmen und nachhaltiges Engagement erfolgreich weiter. Im Geschäftsjahr 2025 konnte die LV 1871 ihre Position als attraktiver und moderner Arbeitgeber weiter festigen. Um auch künftig effizient und nah an Kunden und Geschäftspartnern agieren zu können, stärkte die LV 1871 ihre Daten- und Technologiekompetenz.

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