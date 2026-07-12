Straubinger Tagblatt

Die Arbeitskosten in der deutschen Autoindustrie müssen runter

Straubing (ots)

Die Energie- und Bürokratiekosten müssen sinken, auch bei den Arbeitskosten muss etwas passieren. Es geht nicht an, dass man den Mercedes-Chef Ola Källenius als Utopisten beschimpft, weil er in dieser prekären Situation die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich ins Spiel bringt. Die Verlagerung von ganzen Modellpaletten nach Ungarn, Slowakei oder Tschechien erfolgt ja nicht, weil dort die Luft besser wäre, sondern weil die Arbeitskosten wesentlich geringer sind als hierzulande.

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