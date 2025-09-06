Roborock

Roborock Rocking Life, Inside and Out auf der IFA 2025 mit der Weltpremiere der Mähroboter-Reihe RockMow und RockNeo

Berlin (ots)

Roborock ist weltweit die Nr. 1 Saugrobotermarke 2024, die mit einer konsequent nutzerorientierten Unternehmensphilosophie arbeitet. Immer mit dem Fokus, die Lebensqualität der Kunden weltweit zu verbessern, um ihnen Mehr Me Time und Mehr Family Time zu ermöglichen.

Auf der IFA 2025 kündigt Roborock die Erweiterung seines Produktportfolios um drei Modelle von Mährobotern an. Der RockMow Z1, RockMow S1 und RockNeo Q1 führen die Marke in die Kategorie der hochwertigen Outdoor-Geräte.

Im Indoor-Segment werden unter anderem der neue Roborock Qrevo Curv 2 Pro, der Roborock F25 Ultra Nass-Trocken-Staubsauger, die Roborock H60 & H60 Hub Reihe, die Roborock Zeo X Waschtrockner-Kombination und weitere Produkte vorgestellt.

Roborock gibt auf der IFA 2025 außerdem seine aktuellen Verkaufsergebnisse bekannt: Laut einem IDC-Bericht ist die Marke im 1. Halbjahr 2025 in Bezug auf Verkaufszahlen und -werte die Nr. 1 unter den Saugroboter-Marken in Dänemark, Finnland, Deutschland, Südkorea, Norwegen, Schweden und der Türkei. In den USA ist Roborock die Nr. 1 nach Verkaufswert. (Quelle) Im 1. Halbjahr 2025 stieg der Umsatz von Roborock um 78,96 % im Jahresvergleich und erreichte 7,9 Milliarden RMB, wie an die Börse Shanghai gemeldet.

Expansion in den Outdoor-Bereich: RockMow & RockNeo

Die RockMow- und RockNeo-Reihe sind die ersten Mähroboter von Roborock. Diese bahnbrechende Produktlinie wurde entwickelt, um die Rasenpflege neu zu definieren. Aufbauend auf jahrelanger Innovation und Exzellenz im Bereich KI-gestützter Navigation, präziser Steuerung und intelligenter Automatisierung bei Saugrobotern bringt Roborock seine bewährte Expertise erstmals nach draußen - mit maßgeschneiderten Lösungen für Rasenflächen jeder Größe und Beschaffenheit. Die neue Serie umfasst drei Modelle - RockMow Z1, RockMow S1 und RockNeo Q1. Der Eintritt von Roborock in die Outdoor-Kategorie bringt bedeutende Innovationen für Verbraucher.

Original-Content von: Roborock, übermittelt durch news aktuell