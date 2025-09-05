Roborock

Roborock „Rocking Life, Inside and Out" auf der IFA 2025 mit der Weltpremiere der Mähroboter-Reihe RockMow und RockNeo

Roborock kündigt auf der IFA 2025 die Erweiterung seines Produktportfolios um drei Modelle von Mährobotern an. Der RockMow Z1, RockMow S1 und RockNeo Q1 führen die Marke in die Kategorie der hochwertigen Outdoor-Geräte.

Im Indoor-Segment werden unter anderem der neue Roborock Qrevo Curv 2 Pro, der Roborock F25 Ultra Nass-Trocken-Staubsauger, die Roborock H60 & H60 Hub Reihe, die Roborock Zeo X Waschtrockner-Kombination und weitere Produkte vorgestellt.

Roborock gibt auf der IFA 2025 außerdem seine aktuellen Verkaufsergebnisse bekannt: Laut einem IDC-Bericht ist die Marke im 1. Halbjahr 2025 in Bezug auf Verkaufszahlen und -werte die Nr. 1 unter den Saugroboter-Marken in Dänemark, Finnland, Deutschland, Südkorea, Norwegen, Schweden und der Türkei. In den USA ist Roborock die Nr. 1 nach Verkaufswert. (Quelle)

Im 1. Halbjahr 2025 stieg der Umsatz von Roborock um 78,96 % im Jahresvergleich und erreichte 7,9 Milliarden RMB, wie an die Börse Shanghai gemeldet.

Roborock ist weltweit die Nr. 1 Saugrobotermarke 2024, die mit einer konsequent nutzerorientierten Unternehmensphilosophie arbeitet und den Fokus darauf legt, die Lebensqualität der Kunden weltweit zu verbessern, um ihnen Mehr Me Time und Mehr Family Time zu ermöglichen. Heute kündigt Roborock seine Teilnahme an der IFA 2025 unter dem Motto „Rocking Life, Inside and Out" an. Das Unternehmen lädt Verbraucher und Branchenbeobachter ein, über die eigenen vier Wände hinauszugehen – bis in den Garten – da es erstmals weltweit die RockMow- und RockNeo-Reihe hochwertiger Mähroboter für europäische Konsumenten vorstellt. Diese Nachricht folgt auf die Bekanntgabe, dass Roborock laut IDC im 1. Halbjahr 2025 die Nr. 1 unter den Saugroboter-Marken nach Verkaufszahlen und -werten in Dänemark, Finnland, Deutschland, Südkorea, Norwegen, Schweden und der Türkei ist. (Quelle) In Bezug auf die Finanzlage meldete Roborock im August 2025 in seinem Halbjahresbericht einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 78,96 % im Jahresvergleich auf 7,9 Milliarden RMB. Zudem gab das Unternehmen kürzlich seine Absicht bekannt, eine Zweitnotierung an der Börse in Hongkong anzustreben.

Expansion in den Outdoor-Bereich: RockMow & RockNeo

Die RockMow- und RockNeo-Reihe sind die ersten Mähroboter von Roborock. Diese bahnbrechende Produktlinie wurde entwickelt, um die Rasenpflege neu zu definieren. Aufbauend auf jahrelanger Innovation und Exzellenz im Bereich KI-gestützter Navigation, präziser Steuerung und intelligenter Automatisierung bei Saugrobotern bringt Roborock seine bewährte Expertise erstmals nach draußen – mit maßgeschneiderten Lösungen für Rasenflächen jeder Größe und Beschaffenheit.

Die neue Serie umfasst drei Modelle – RockMow Z1, RockMow S1 und RockNeo Q1. Der Eintritt von Roborock in die Outdoor-Kategorie bringt bedeutende Innovationen für Verbraucher, darunter:

ein Allradantrieb (AWD) mit jeweils vier unabhängigen Radnabenmotoren, die starke Antriebskraft bieten;

eine KI-gestützte, kategorisierte Hindernisvermeidung, die ein Gleichgewicht zwischen Hindernisumfahrung und Mähabdeckung herstellt;

Steigfähigkeit bis zu 80 % (39°);

und vieles mehr.

Willkommen, neue High-Performance-Mittelklasse: Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Die IFA 2025 ist auch Bühne für das neueste Modell der Saugroboter-Reihe: den Roborock Qrevo Curv 2 Pro. Entwickelt, um kraftvolles und anpassungsfähiges Reinigen mit höchster Präzision zu ermöglichen, kombiniert der Qrevo Curv 2 Pro modernste Technologie mit elegantem Design – für ein saubereres und hygienischeres Zuhause. Das Gerät bietet nicht nur eine 25.000 Pa HyperForce-Saugkraft, eine der höchsten seiner Klasse, sondern verfügt auch über ein verbessertes AdaptiLift Chassis. Dank omni-direktionaler Räder passt der Roboter seine Höhe intelligent an und hält so den optimalen Saugabstand auf Teppichen bis zu 3 cm Höhe.

Mit nur 7,98 cm ist der Qrevo Curv 2 Pro einer der flachsten Roboter mit vollständiger LiDAR-Ausstattung in der Roborock-Reihe. Dies ermöglicht das neue RetractSense-Navigationssystem: In offenen Räumen bleibt das Modul für 360°-Scans angehoben, unter Möbeln zieht es sich automatisch zurück und liefert mit einer 100°-Rückansicht präzise Reinigung in engen Bereichen. Der Roborock Qrevo Curv 2 Pro wird in der EU zu einem UVP von 1.299 € auf den Markt kommen. Die Verfügbarkeit und Preisgestaltung in den USA war zum Zeitpunkt der Markteinführung noch nicht bestätigt.

Roborock F25 Ultra: Hart gegen Keime, sanft zum Boden

Roborock setzt seine Expansion im Segment der Nass-Trocken-Staubsauger für den Hausgebrauch fort und stellt auf der IFA 2025 sein neuestes und leistungsstärkstes Handgerät der F25-Familie vor – den Roborock F25 Ultra. Die größte Neuerung des F25 Ultra ist seine bahnbrechende Hochtemperatur-Reinigungstechnologie. Der VaporFlow-Modus erzeugt einen volumenstarken Dampf von 150 °C aus sechs optimierten Auslässen und entfernt eingetrocknete Verschmutzungen und hartnäckige Flecken mühelos — ohne den Einsatz aggressiver Chemikalien. Getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD, erreicht das Gerät eine Bakterienentfernung und Allergenreduzierung von über 99,99 %. (3). Der Roborock F25 Ultra ist bereits erhältlich, mit einem UVP von 799 USD in den USA und 799 € in der EU.

Roborock H60 & H60 Hub Reihe – neue Handstaubsauger

Über seine Nass-Trocken-Staubsauger hinaus präsentiert Roborock auf der IFA 2025 auch den neuen Roborock H60 sowie die Roborock H60 Hub Reihe – eine bedeutende Erweiterung des Produktportfolios des Unternehmens in das Premium-Segment der Handstaubsauger. Die Roborock H60 Hub Reihe führt eine neue Auto-Entleerungsstation ein, die die Hausreinigung in allen Modellen dieser Serie zu einem reibungslosen Erlebnis macht. Einfach den Staubsauger andocken und innerhalb von nur 10 Sekunden wird der Staub automatisch in einen versiegelten Staubbeutel geleert, während das Gerät gleichzeitig auflädt und so mit minimalem Aufwand für den nächsten Reinigungsvorgang bereit ist. Darüber hinaus verfügen alle Modelle der H60 Reihe über ein innovatives, flexibles Saugrohr, das die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche erheblich erleichtert – etwa rund um enge Ecken oder in schmalen Zwischenräumen. Mit einer Biegung von bis zu 90° gleitet dieses flexible Werkzeug mühelos unter Möbel und sorgt selbst in nur 5,6 cm schmalen Bereichen für eine gründliche, unkomplizierte Reinigung. Die Roborock H60 & H60 Hub Reihe ist in der EU zu einem Preis von 299,99 € bis 499,99 €, abhängig vom Modell, erhältlich. Die Verfügbarkeit und Preisgestaltung in den USA war zum Zeitpunkt der Markteinführung noch nicht bestätigt.

Roborock Zeo X: Ästhetik trifft auf erstklassige Textilpflege

Mit dem Roborock Zeo X bringt Roborock einen neuen Waschtrockner in ausgewählten europäischen Märkten auf den Markt, der eines der elegantesten Designs der Branche mit hochentwickelter Wasch- und Trocknungstechnologie verbindet. Mit einer Tiefe von nur 594 mm (ohne Tür) passt er mühelos auch in schmale Nischen – ohne Kompromisse bei der Kapazität (11 kg Waschen / 6 kg Trocknen). Das ultradünne Gehäuse wird durch eine vollständig und nahtlos integrierte Tür ergänzt und fügt sich perfekt in moderne Wohnräume ein. Angetrieben von der Zeo-cycle Trocknungstechnologie hält der Roborock Zeo X die Trocknungstemperaturen niedrig, etwa bei 50 °C für die meisten Textilien und rund 37 °C für empfindliche Materialien wie Wolle und Seide. Dank Dual Airflow und Niedrigtemperatur-Trocknung kommen Kleidungsstücke trocken, weich und geschützt aus dem Gerät – für bessere Pflege und höhere Effizienz. Mit der Dual Woolmark Green-Zertifizierung genießen Nutzer professionelle Wollpflege sowohl beim Waschen als auch beim Trocknen direkt zu Hause. Der Roborock Zeo X bietet ein verbessertes Wascherlebnis durch die Roborock FineFoam-Technologie. Diese eigens entwickelte Lösung erzeugt ultradichten Mikro-Schaum, der tief in die Fasern eindringt, Schmutz besonders effektiv löst und gleichzeitig schonend zu den Textilien ist. Der Roborock Zeo X Waschtrockner wird in ausgewählten Märkten der EU zu einem UVP von 1.499 € erhältlich sein. Die Verfügbarkeit und Preisgestaltung in den USA war zum Zeitpunkt der Markteinführung noch nicht bestätigt.

Blick in die Zukunft: Roborock 4-in-1 Homewide Cleaning Combo

Auf der IFA 2025 präsentiert Roborock außerdem eine Demo seines neuesten Konzeptprodukts: die 4-in-1 Homewide Cleaning Combo. Dieses technische Meisterwerk vereint die Systeme einer Waschmaschine, eines Trockners, eines Saugroboters sowie dessen Dockingstation in einem einzigen Gerät – und deckt damit sowohl die Textil- als auch die Bodenreinigung ab. Das Produkt setzt auf das Prinzip „One Drainage System for All" – es wird lediglich ein einziger Wasseranschluss benötigt. Zudem verfügt es über eine zentrale Steuerung mit einem Bedienfeld, über das sämtliche Funktionen des Saugroboters ebenso wie die des Waschtrockner-Moduls gesteuert werden können. Wie andere Roborock-Saugroboter ist auch die 4-in-1 Homewide Cleaning Combo sprachsteuerungsfähig und kann zusätzlich über die Roborock App gesteuert werden.

Roborock Saros Z70 – KI-gestützte Anpassung & Programmiermodus

Der Roborock Saros Z70, der die Branche als erster kommerziell erhältlicher Saugroboter mit OmniGrip überraschte, erhält auf der IFA 2025 wichtige Software-Updates. Das erste Update betrifft die KI-gestützte, anpassbare Objekterkennung. Neben den bereits vorinstallierten 108 Objekten können Nutzer nun Fotos aufnehmen, um bis zu 50 zusätzliche Objekte in der App zu definieren und zu beschriften. Der Roborock Saros Z70 ist anschließend in der Lage, diese Objekte im Haushalt zu erkennen und sie während seiner Reinigung in der App entsprechend zu markieren. Eine OmniGrip-Interaktion mit nutzerdefinierten Objekten wird derzeit noch nicht unterstützt. Darüber hinaus führt Roborock den neuen Programmiermodus ein. Nutzer können über ein Drag-and-Drop-Menü in der Roborock App eigene Programme für den Roboter erstellen. Dazu gehören unter anderem das freie Steuern jeder der fünf Achsen des OmniGrip, das Zurücklegen bestimmter Distanzen, Drehungen, das Ausfahren der Seitenbürste, Sprachausgaben und weitere Funktionen. Beim Ausführen dieser Programme führt der Roboter alle von den Nutzern erstellten und kombinierten Aktionen in der vorgesehenen Reihenfolge aus. Dieses Feature ist in erster Linie für spielerische Erkundung und individuelle Gestaltung gedacht und steht nicht in direktem Zusammenhang mit der Reinigungsleistung.

Über Roborock

Roborock ist eine führende Marke für intelligente Reinigungslösungen, die weltweit für ihre innovativen Technologien bekannt ist. Als #1 meistverkaufte Marke für Saugroboter im Jahr 2024 (IDC) bereichert Roborock das Leben seiner Kunden mit einer breiten Produktpalette an Saug-Wischrobotern, kabellosen Saugern, Nass-Trocken-Staubsaugern, Waschtrocknern und Mährobotern. Jedes Roborock-Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, echte Probleme zu lösen, um Roborock Kunden Mehr Me Time, Mehr Family Time und Mehr Lebensqualität zu schenken. Mit diesem nutzerzentrierten Ansatz und einer forschungsgetriebenen Entwicklung erfüllt Roborock die unterschiedlichsten Reinigungsbedürfnisse in Millionen von Haushalten in über 230 Ländern und Regionen. Der Hauptsitz befindet sich in Peking, mit strategischen Tochtergesellschaften in den USA, Japan, den Niederlanden, Polen, Deutschland und Südkorea. Im Jahr 2025 unterstützt Roborock mehr als 19 Millionen Haushalte weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter https://global.roborock.com/.

(2) Basierend auf internen Tests des Herstellers. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren variieren.

(3) Basierend auf Tests von TÜV SÜD mit Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae und Escherichia coli während des Selbstwaschvorgangs wurden über 99,99 % der Bakterien wirksam entfernt. Prüfbericht-Nr.: 704012501495-01. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.

