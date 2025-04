Roborock

Roborock Oster-Angebote in Deutschland: 200 Euro Rabatt auf die modernsten Waschtrockner der Zeo-Serie

München, Deutschland

Roborock, ein globaler Pionier in Sachen Smart Home-Innovation, startet sein Easter Tech Special in Deutschland und bietet einen Preisnachlass von 200 Euro auf die preisgekrönten Waschtrockner der Zeo-Serie. Vom 14. bis 20. April 2025 können Verbraucherinnen und Verbraucher ihr Wascherlebnis auf das nächste Level heben – mit Premium-Modellen zu exklusiven Preisen über den offiziellen Roborock-Store (https://bit.ly/4ja2Rmw) und Amazon Deutschland (https://www.amazon.de/dp/B0F3PKJG89).

Revolutionäre Wäschepflege, jetzt zu günstigeren Konditionen

Die Zeo-Serie von Roborock bietet drei verschiedene All-in-One-Waschtrockner: Zeo One (Flaggschiffmodell), Zeo Lite (Standardmodell) und Zeo Mini (Kompaktmodell).

Zeo One – definiert die Premium-Wäschepflege mit einer Kapazität von 10 kg Waschen und 6 kg Trocknen neu. Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen wie der Zeo-Cycle®-Technologie zum Trocknen bei moderaten Temperaturen und dem LintClear®-Selbstreinigungssystem ist er für all jene gedacht, die Wert auf höchste Qualität und neueste Innovationen legen. Sein schlankes, ansprechendes Design wertet jede Wohnumgebung auf und fügt sich mühelos in eine Vielzahl von Einrichtungsstilen ein.

Zeitlich begrenzte Sonderpreise

Warten Sie nicht zu lange und sichern Sie sich exklusive Osterrabatte:

Zeo One (Flaggschiff) : 1.099,- € (statt 1.299,- €)

: (statt 1.299,- €) Zeo Lite (Standard) : 799,- € ( statt 999,- €)

: ( statt 999,- €) Zeo Mini (Kompakt): 499,- €(statt 699,- €)

Home Care neu definiert: Roborocks Vision für ein intelligentes Zuhause

„Wir bei Roborock glauben, dass Technologie das Leben einfacher machen soll", sagt Leon Luo, Global Marketing Director. „Die Zeo-Serie verkörpert unsere Mission, KI-gesteuerte Technik mit nachhaltigem Design zu verbinden – wichtige Prioritäten für deutsche Haushalte."

Mit mehr als 1.371 Rechten an geistigem Eigentum hat Roborock Pionierarbeit bei der Entwicklung neuer Technologien geleistet. Ausgezeichnet mit mehreren 2025 iF Design Awards und CES Innovation-Preisen, findet man Roborock-Produkte heute in 15 Millionen Haushalte in über 170 Ländern. Durch seine starke Forschungs- und Entwicklungsarbeit und seinen benutzerzentrierten Ansatz ist Roborock zuversichtlich, dass sich Waschtrockner zu einer wichtigen Produktkategorie entwickeln können, mit der Roborock das nächste Kapitel seiner Expansion schreiben kann.

Original-Content von: Roborock, übermittelt durch news aktuell