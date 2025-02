Roborock

Innovation die Zeit schafft: Roborock feiert Launch-Experience in München

Mit einem exklusiven Event im Bergson Kunstkraftwerk stellte Roborock seine neuesten Innovationen vor. Unter dem Motto „Innovation die Zeit schafft" präsentierte das Unternehmen einem geladenen Publikum Technologien, die den Haushalt intelligenter machen und Zeit sparen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit: Der weltweit erste Saugroboter mit mechanischem Arm.

Erlebniszonen & Produktneuheiten: Die Zukunft der Reinigung live erleben

Über 100 geladene Gäste erlebten erstmals die neuesten Roborock-Produkte in Deutschland. An verschiedenen Experience-Zones zeigten die innovativen Saros- und F25-Geräte eindrucksvoll, wie noch mehr Zeit im Haushalt gespart werden kann. Auch dabei: die smarten Roborock-Waschtrockner.

Ganz neu: die Saros Reihe. Der Roborock Saros 10 und der Saros 10R sind ultraflache Saug- und Wischroboter, mit fortschrittlicher Navigation und intelligenter KI-Hinderniserkennung. Ihre herausragenden Fähigkeiten sind zum einen die extrem flache Bauweise, wodurch sie mühelos unter flachen Möbeln reinigen und zum anderen das anhebbare Gehäuse, wodurch sie Türschwellen bis zu 4 cm mühelos überwinden. Das ist eine unvergleichliche Flexibilität, wodurch deutlich mehr Fläche gereinigt werden kann als zuvor.

Ein echter Gamechanger ist der Saros Z70, der weltweit erste Saugroboter mit OmniGrip, einem faltbaren Fünf-Achsen-Roboterarm. Dieser innovative Mechanismus ermöglicht es dem Gerät, kleine Objekte wie Socken oder Hausschuhe aufzuheben und an vorbestimmte Orte zu bringen, wodurch auch darunter gereinigt werden kann und mehr Ordnung entsteht.

Die Roborock F25-Reihe setzt neue Maßstäbe für Nass-Trockensauger. Mit ihrer 180° FlatReach-Technologie gelangen sie problemlos unter niedrige Möbel und ermöglichen so eine gründliche Reinigung in schwer zugänglichen Bereichen. Ergänzt wird das Produktportfolio durch die Zeo Lite und Zeo Mini, smarte KI-gestützte Waschtrockner, die mit der revolutionären Zeo-cycle® Trocknungstechnologie, einem Selbstwartungssystem und einer intelligenten App-Steuerung die perfekte Ergänzung für das Smarthome bieten.

Während des Launch-Events wurden zudem Waschtrockner-Prototypen der nächsten Generation mit der innovativen Roborock FineFoam®-Waschtechnologie präsentiert, die einen Vorgeschmack auf zukünftige Innovationen geben.

KI trifft Alltag – die Zukunft beginnt jetzt

Ein Highlight des Abends war die Keynote von Wissenschaftler Dr. Philip Häusser, u.a. bekannt aus Galileo und Terra X. Er bot spannende Einblicke in die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen und veranschaulichte am Beispiel Roborock, wie diese Technologien Haushaltsroboter zu immer intelligenteren Helfern machen. „Alles wird immer vernetzter - auch bei Künstlicher Intelligenz: KI erkennt nicht mehr nur starr Objekte, sondern kann in einem passenden Kontext auch richtige Handlungen ableiten und lokal weiter lernen", so Häusser.

Stefan Vogel, Head of Marketing 3D Imaging bei Infineon, stellte zudem die extrem platzsparende Time-of-Flight (ToF) 3D-Technologie vor, die Roborock-Geräten eine noch präzisere Objekterkennung ermöglicht. Diese innovative 3D-Technologie entstand in enger Zusammenarbeit zwischen Infineon und pmdtechnologies und wurde gemeinsam mit Roborock und Ofilm in die entsprechenden Geräte integriert. Andreas Kopetz, Vice President Ambient Sensing bei Infineon, ergänzt: „Roborock, ein Marktführer für Staubsaugerroboter, hat das volle Potenzial der Infineon-Sensortechnologie erkannt und in ein innovatives Produkt umgesetzt, das Verbraucher noch nie zuvor gesehen haben".

Ein Abend voller Innovationen und Austausch

Beim Flying Dinner konnten sich die Gäste über die neuesten Entwicklungen austauschen und die Zukunft der smarten Haushaltsgeräte diskutieren. In entspannter Atmosphäre wurde deutlich: Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant weiter – sie wird unseren Alltag in den kommenden Jahren noch tiefgreifender verändern und autonome Haushaltslösungen auf ein völlig neues Niveau heben.

„Der Roboterarm des Roborock Saros Z70 ist ein absoluter Publikumsmagnet - dabei bleiben wir unserer Philosophie treu: Der Kunde steht im Mittelpunkt. Roborock entwickelt Technologien, die Alltagsprobleme lösen. Damit schaffen wir unseren Kunden Mehr Me Time, Mehr Family Time", so Kai Zantke, Kommunikationsleiter Roborock Deutschland.

Die neuen Roborock Saros 10 und Saros 10R, die F25 Reihe sowie Zeo Lite und Zeo Mini sind ab dem 3. März im Handel erhältlich.

Über Roborock

Roborock hat sich der Innovation bei der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von intelligenten Reinigungslösungen verschrieben, insbesondere von Robotern, kabellosen Staubsaugern und Nass-/Trockensaugern. Jedes Roborock-Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, echte Probleme zu lösen, damit Roborock-Kunden ein besseres Leben führen können. Unsere auf Benutzerbedürfnisse ausgerichteten, forschungs- und entwicklungsgetriebenen Lösungen erfüllen vielfältige Reinigungsbedürfnisse in über 15 Millionen Haushalten in mehr als 170 Ländern. Mit Hauptsitz in Peking und strategischen Tochtergesellschaften in wichtigen Märkten, darunter die USA, Japan, die Niederlande, Polen, Deutschland und Südkorea, ist Roborock bestrebt, seine Marktpräsenz weltweit zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter https://global.roborock.com

