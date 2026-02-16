Straubinger Tagblatt

Social Media - Pauschale Verbote blenden die Wirklichkeit aus

Straubing (ots)

So sehr es zu begrüßen ist, dass die Debatte in Schwung kommt, so zweifelhaft ist, dass die radikalsten Hebel - abschalten, aussperren, begrenzen - die besten sind. Ein Verbot ignoriert, dass Kinder ein Recht auf Zugang zu Medien und digitale Teilhabe haben, was auch soziale Medien umfasst. Wer pauschal verbietet, blendet die digitale Wirklichkeit aus und verlagert sie in Grauzonen: heimliche Accounts, geliehene Handys, verschobene Probleme. Man nimmt Kindern nicht die Gefahren, sondern die Möglichkeit, früh begleitet zu lernen, wie sie mit ihnen umgehen können. Dass sich Lehrerverbände gegen pauschale Verbote stellen, ist daher auch konsequent.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell