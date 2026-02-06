PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Epstein-Akten - Seriöse Aufklärung statt politischem Kleingeld

Straubing (ots)

Warum hat Jeffrey Epstein sich dermaßen an internationale Prominente herangewanzt und in Massen kompromittierendes Material über sie gesammelt? Wer könnte ein Interesse daran haben, damit die Glaubwürdigkeit westlicher Eliten zu untergraben? Interessant ist in diesem Zusammenhang jedenfalls, dass viele der jungen Frauen, die von Epstein und seinen Komplizen missbraucht wurden, aus Russland und benachbarten Ländern wie Lettland stammen. Eines steht fest: Über all den Namen Prominenter, die jetzt in den Akten auftauchen, laufen wir Gefahr, diejenigen zu vergessen, um die es hier eigentlich geht - die über 1.000 Mädchen und jungen Frauen, deren Leben Epstein und sein Netzwerk zerstört haben. Ihnen sind wir es schuldig, die Hintergründe seriös aufzuklären, statt politisches Kleingeld daraus zu schlagen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

