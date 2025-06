Frankfurter Rundschau

Trumps Tumulte

Donald Trumps Vorgehen in Los Angeles ist nicht nur eine Demonstration der Härte im Rahmen seiner umstrittenen Abschiebung von elf Millionen Menschen ohne Papiere. Der US-Präsident hat mit dem unaufgeforderten und historischen Einsatz der Nationalgarde den Konflikt um Razzien der US-Einwanderungsbehörde eskaliert und damit erst das Chaos geschaffen, dass er dann als angebliche Rebellion bekämpfen konnte. So gehen rechte und rechtsextreme Kräfte vor, um angebliche Schwächen der Demokratie zu zeigen, die dann nur ein starker Mann retten kann. Trump nutzt den Protest in L.A. zusätzlich, um mit dem US-Bundesstaat Kalifornien eine Hochburg der Demokraten zu attackieren und deren Gouverneur Gavin Newsom in Misskredit zu bringen. Er gilt als eine der letzten erfolgreichen Opponenten Trumps. Alarmierend ist auch, dass Trump Bürgerinnen und Bürger einschüchtern will. Menschen in Los Angeles haben ihr verbrieftes Recht auf Proteste wahrgenommen. All das lässt nichts Gutes für die USA ahnen.

