PSP Investments schließt sich CPP Investments und Ferrovial in der 407 ETR Eigentümergruppe an

Toronto, 13. März 2025 (ots/PRNewswire)

Höhepunkte der Transaktion:

PSP Investments erwirbt eine bedeutende Minderheitsbeteiligung von 7,51% an 407 ETR von CPP Investments

CPP Investments und Ferrovial schließen gleichzeitig Vereinbarungen über den Erwerb eines Anteils von insgesamt 6,76 % an 407 ETR von AtkinsRéalis

Transaktionen positionieren 407 ETR für langfristige Leistung bei steigender Verkehrsnachfrage

Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), einer der größten Renteninvestoren Kanadas, gab heute bekannt, dass er Vereinbarungen zum Erwerb einer strategischen Beteiligung an der 407 Express Toll Route (407 ETR), einer vollelektronischen, barrierefreien Mautautobahn mit einer Länge von 108 km im Großraum Toronto, von der Investment-Management-Organisation Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) getroffen hat.

PSP Investments wird diese 407 ETR-Investition durch den Erwerb eines 7,51%igen Anteils zu einem Kaufpreis von ca. 2,39 Mrd. USD, zahlbar bei Abschluss, und einer aufgeschobenen Zahlung, die bis zu 18 Monate nach Abschluss erfolgen soll, in sein globales Portfolio von Straßenanlagen aufnehmen.

Gleichzeitig wird das Ingenieurdienstleistungs- und Nuklearunternehmen AtkinsRéalis Vereinbarungen über den Verkauf seines verbleibenden Anteils von 6,76 % an 407 ETR an CPP Investments und Ferrovial, ein weltweit tätiges Infrastrukturunternehmen, schließen. CPP Investments erwartet, von AtkinsRéalis einen Anteil von 1,70 % an 407 ETR zu erwerben, und zwar auf derselben Grundlage wie der von PSP Investments gezahlte aufgeschobene Teil des Kaufpreises. Der Nettoerlös für CPP Investments aus allen Transaktionen wird sich voraussichtlich auf ca. 2,39 Mrd. USD belaufen, was einem Nettoanteil von 5,81 % entspricht, der nach Abschluss der Transaktion verkauft wird.

Nach Abschluss dieser Transaktionen wird die Kontrolle über 407 ETR voraussichtlich wie folgt zugewiesen werden: Ferrovial mit 48,29 %, CPP Investments und andere institutionelle Anleger mit 44,20 % und PSP Investments mit 7,51 %. AtkinsRéalis wird nicht mehr Aktionär sein.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit CPP Investments und Ferrovial Teil der 407 ETR Eigentümergruppe zu sein. PSP Investments verfügt über umfassende Erfahrung im Transportsektor und wird die langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit dieser wichtigen Straße unterstützen, die jede Woche mehr als 3 Millionen Kanadier versorgt", so Sandiren Curthan, Managing Director und Global Head of Infrastructure Investments, PSP Investments. "Unsere Investition in 407 ETR ist unser bisher größtes Engagement im Infrastrukturbereich in Kanada und steht beispielhaft für unsere breit angelegte Infrastrukturstrategie, die sich auf Investitionen in hochwertige, wichtige globale Infrastrukturanlagen in den Bereichen Verkehr, Kommunikation und Energie konzentriert und es uns ermöglicht, unseren Auftrag und unser Mandat zu erfüllen."

"Diese Transaktion ermöglicht es CPP Investments, die Renditen für die CPP-Beitragszahler und -Begünstigten zu optimieren und gleichzeitig die Beziehungen zu zwei geschätzten Partnern zu stärken und weiterhin einen bedeutenden Anteil an einem hochwertigen Unternehmen zu besitzen", sagte James Bryce, Managing Director, Head of Infrastructure, CPP Investments. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit PSP Investments, Ferrovial und dem Managementteam, wenn die 407 ETR den Millionen von Privat- und Geschäftskunden, die die Autobahn nutzen, weiterhin einen hervorragenden Service bietet."

"Wir freuen uns, dass PSP Investments sich Ferrovial und CPP Investments als Anteilseigner an 407 ETR anschließt. Wir haben ein langfristiges Engagement für dieses hochwertige Gut und können auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen unseren Partnern verweisen. Wir werden weiterhin den Bürgern des Großraums Toronto dienen und die Mobilität und das Wachstum in der Region verbessern", sagte Ignacio Madridejos, CEO von Ferrovial.

Die Transaktionen unterliegen den üblichen Abschlussbedingungen und Anpassungen.

Über PSP Investments

Das Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) ist einer der größten Pensionsinvestoren Kanadas mit $264,9 Milliarden verwaltetem Nettovermögen zum 31. März 2024. Sie verwaltet ein diversifiziertes globales Portfolio, das sich aus Anlagen in den Bereichen Kapitalmärkte, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen und Kreditanlagen zusammensetzt. PSP Investments wurde 1999 gegründet und verwaltet und investiert Beträge, die ihm von der kanadischen Regierung für die Pensionspläne des öffentlichen Dienstes, der kanadischen Streitkräfte, der Royal Canadian Mounted Police und der Reservekräfte übertragen wurden. PSP Investments hat seinen Hauptsitz in Ottawa, seine Hauptgeschäftsstelle in Montréal und Büros in New York, London und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter investpsp.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über CPP Investments

Das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) ist eine professionelle Anlageverwaltungsorganisation, die den Fonds im besten Interesse der mehr als 22 Millionen Beitragszahler und Begünstigten des Canada Pension Plan verwaltet. Zum Aufbau diversifizierter Vermögensportfolios werden weltweit Investitionen in öffentliche und private Aktien, Immobilien, Infrastruktur und festverzinsliche Wertpapiere getätigt. CPP Investments mit Hauptsitz in Toronto und Niederlassungen in Hongkong, London, Mumbai, New York City, San Francisco, São Paulo und Sydney wird unabhängig von der kanadischen Rentenversicherung und unabhängig von der Regierung geführt und verwaltet. Am 31. Dezember 2024 belief sich der Fonds auf 699,6 Milliarden C$. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cppinvestments.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn , Instagram oder auf X @CPPInvestments.

Über Ferrovial

Ferrovial ist eines der führenden Infrastrukturunternehmen der Welt. Das Unternehmen ist in mehr als 15 Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 25.000 Mitarbeiter. Ferrovial ist dreifach an der Euronext Amsterdam, den spanischen Börsen und der Nasdaq notiert und Mitglied des spanischen Blue-Chip-Index IBEX 35. Darüber hinaus ist das Unternehmen in weltweit anerkannten Nachhaltigkeitsindizes wie dem Dow Jones Best in Class Index (ehemals Dow Jones Sustainability Index) vertreten, und seine gesamte Geschäftstätigkeit steht im Einklang mit den Grundsätzen des UN Global Compact, den das Unternehmen im Jahr 2002 angenommen hat.

