Stromnetz - Der Tennet-Deal kommt spät, ist teuer und dumm

Straubing (ots)

Warum fehlte der Mut für eine echte Bürgerbeteiligung? (...) Stattdessen bleibt die Finanzierung der Energiewende eine verpasste Chance. Ein Investitionsprojekt, bei dem die Gewinne internationalisiert werden und die Lasten im Land hängen bleiben. Der jetzige Einstieg des Bundes sichert zwar endlich ein Veto-Recht bei der kritischen Infrastruktur. Doch der große finanzielle Profit aus der deutschen Energiewende bleibt weiterhin ein Exportschlager, bei dem sich andere über unsere Strompreise freuen. Bei dieser späten Schadensbegrenzung war deutlich mehr zu holen.

