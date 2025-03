TopLogic

TopLogic mit "technology @ speed" am EY Stand (Halle 15, G42), Hannover Messe 2025

Hannover (ots)

Die digitale Transformation 2025 erfordert mehr Agilität. Nur so entstehen Innovationen, die Unternehmen schneller Mehrwert bringen.

TopLogic - the automated application engine, präsentiert in Kooperation mit EY den nächsten Evolutionsschritt der Softwareentstehung. "Ein Schnellboot für die digitale Transformation" - so beschreibt es Guido Dostert, geschäftsführender Gesellschafter von TopLogic.

Drei zentrale Komponenten:

Consult & create: im Rahmen von Beratungsprozessen schneller und günstiger Anwendungen mittels modellbasiertem No Coding bereitstellen Substainabilty: Datenversorgung für ein effizientes Nachhaltigkeitsreporting sicherstellen Open Source: Syncra, eine Datendrehscheibe für die industrielle Produktentwicklung

Der Industriestandort Deutschland hat seine Führungsposition verloren: Internationale Wettbewerber expandieren, während heimische Betriebe durch ineffiziente Innovations- und Bürokratieprozessen gebremst werden. Oftmals liegen die Ursachen hierfür nicht in fehlenden Ideen, sondern im immensem zeitlichen Aufwand für Abstimmungen, Abklärungen und Datenübertragungen.

Consult & Create: Durch Erstellung von Anwendungsmodellen im Rahmen des Anforderungsmanagements entsteht parallel betriebsfähige Software, ohne klassische Programmierung.

Substainability: No Code entwickelte Software live erleben und erfahren, wie Nachhaltigkeitsreporting aufgebaut sein kann und mit Daten versorgt wird. Der Nachhaltigkeitsmonitor umfasst auch einen Funktionsumfang mit dem die Zielerreichung über Massnahmenmanagement mit Risikobewertung gesteuert werden kann.

Open Source: TopLogic bietet ein Duallizenzierungsmodell, sodass die Kunden anhand der Kritikalität ihrer Fachlichkeit entscheiden, ob die jeweilige Anwendung mit einer proprietären oder einer Open Source Lizenz betrieben wird. Der Funktionsumfang beider Lizenzarten ist identisch. Dies bietet den Kunden immense wirtschaftliche Chancen, wie auch die Möglichkeit, sich einfach in Kooperationsnetzwerken zu beteiligen.

Über TopLogic

TopLogic ist eine führende No-Code-Plattform für modellzentrierte Softwareentwicklung. Mit Open-Source-Technologie und industrieller Skalierbarkeit ermöglicht sie schnellere, kosteneffizientere Lösungen. Inbesondere für die Bereitstellung komplexer und wertbewerbsdifferenzierender Anwendungen wird TopLogic von Großunternehmen auch in near- und offshore Kooperationen eingesetzt.

Original-Content von: TopLogic, übermittelt durch news aktuell