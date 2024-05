Skoda Auto Deutschland GmbH

IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2024: MVP-Trophäe made by Škoda Design geht an Kevin Fiala

Mladá Boleslav (ots)

› Schweizer Torjäger Kevin Fiala im Anschluss an das gestrige Finale in Prag als ,Most Valuable Player‘ ausgezeichnet

› Škoda Design Team fertigt die MVP-Trophäen aus böhmischem Kristallglas bereits seit 2018

› Der tschechische Autohersteller ist seit 1993 offizieller Hauptsponsor des Turniers

› Neuer Rekord: 797.727 Besucher haben die 87. IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft live in Prag und Ostrava erlebt

Die Tschechische Republik hat die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft gewonnen, die vom 10. bis 26. Mai im eigenen Land stattfand. In einem hart umkämpften Finale setzten sich die Gastgeber gestern in Prag mit 2:0 gegen die Schweiz durch. Damit gewannen sie als erst fünfte Nation überhaupt einen WM-Titel auf heimischem Eis. 17.413 Fans haben das Endspiel in der ausverkauften Arena vor Ort erlebt. Martin Jahn, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, übergab die MVP-Trophäe an den besten Spieler des Turniers, den Schweizer Stürmer Kevin Fiala. Das Škoda Design Team kreiert die Trophäen bereits seit 2018. Zum 31. Mal trat der tschechische Autohersteller als offizieller Hauptsponsor der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft auf.

Martin Jahn, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: „Für Škoda Auto als tschechisches Unternehmen war es ein ganz besonderer Moment, die diesjährige IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft im eigenen Land zu begrüßen. Das packende Finale gestern in Prag vor 17.413 Zuschauern war die perfekte Krönung für eine unvergessliche Sportveranstaltung auf höchstem Niveau. Meine herzlichsten Glückwünsche an die tschechische Nationalmannschaft zu diesem fantastischen Erfolg! Gleichzeitig möchte ich den leidenschaftlichen Fans danken, die neue Rekorde in den Arenen erzielt haben, und ebenso den Zuschauern auf der ganzen Welt. Einmal mehr konnten wir Škoda als langfristigen Partner der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft präsentieren – in den Stadien, auf den TV-Bildschirmen, in den Fan-Zonen an den Standorten und auf Smartphones von Menschen weltweit. Ich freue mich sehr darauf, unsere starke Partnerschaft in den kommenden Jahren fortzusetzen.“

Kristall und Gold: Highlights der IIHF Eishockey-WM 2024

Durch den 2:0-Erfolg gegen die Schweiz sicherte sich die Tschechische Republik Gold bei der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2024. Nach dem Finale übergab Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing Martin Jahn die Trophäe für den ,Most Valuable Player‘ an den Schweizer Stürmer Kevin Fiala. Der fünf Kilogramm schwere Pokal besteht aus tschechischem Kristallglas. Seine Gestaltung geht auf einen Entwurf von Škoda Design zurück und ist durch Schlittschuhspuren auf dem Eis inspiriert. Böhmisches Kristallglas zählt zu den weltbesten, die Tradition der Kristallglaskunst in der Region reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück.

Škoda Auto zum 31. Mal offizieller Hauptsponsor

Eine Rekordzahl an heimischen und internationalen Zuschauern strömte nach Prag und Ostrava, um das Turnier live vor Ort zu erleben – 797.727 Fans kamen für die Spiele in die Arenen. Im Rahmen der Veranstaltung unterstützte der tschechische Autohersteller die Organisatoren mit einer Flotte aus 45 Fahrzeugen im speziellen WM-Design. Sie umfasste zum Beispiel das rein elektrische Enyaq Coupé RS (Škoda Enyaq Coupé RS 250 kW (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 14,8 – 20,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A), die zweite Generation des Kodiaq und den neuen Superb Combi. Darüber hinaus standen weitere Fahrzeuge rund um die Spielstätten in Prag und Ostrava sowie direkt neben den Eisflächen prominent im Rampenlicht. Auch das Enyaq Coupé Respectline, das als Symbol für die Škoda Auto Grundwerte Diversität, Gleichheit, Fairness und Inklusion steht, zählte zum Aufgebot. Die Fans konnten eine Vielzahl an Vor-Ort- sowie digitalen Aktivitäten erleben, die von Škoda unterstützt wurden, darunter auch die offizielle IIHF App. Sie lieferte Hintergrundinformationen und Live-Ticker. Der tschechische Autohersteller ist seit 1993 offizieller Hauptsponsor der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft und hat die Partnerschaft mit der Veranstaltung 2023 um fünf weitere Jahre verlängert. Im nächsten Jahr geht es in Schweden und Dänemark weiter.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell