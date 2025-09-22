PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Weniger Missbrauch erhöht die Akzeptanz

Straubing (ots)

Deutschland geht zugrunde und das Bürgergeld ist schuld daran - diesen Eindruck kann man bekommen, wenn man hört, wie über den Staatshaushalt diskutiert wird. Jenseits der Mathematik gibt es jedoch Faktoren, die die Aufregung erklären: Es geht um Gerechtigkeit und Akzeptanz. Kein Mensch soll Hunger leiden und mitsamt dem Job auch noch seine Wohnung verlieren, jeder soll ein menschenwürdiges Dasein führen können - so wird ein Existenzminimum festgelegt und daran will auch niemand etwas ändern.

Kreative Kriminelle haben aber längst erkannt, wie leicht sich der Staat betrügen lässt. Wenn der Missbrauch der Sozialleistungen erfolgreich bekämpft wird, dann steigt auch die Akzeptanz für das, was eine solidarische Gesellschaft leistet. Es geht um Hilfe für die, die sie wirklich brauchen. Und das können wir uns auch leisten.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

