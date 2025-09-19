Straubinger Tagblatt

Eine rechte Kultur der Zensur

Straubing (ots)

Das Schlagwort "Cancel Culture" haben Populisten und Extremisten in der Vergangenheit nicht nur in den USA gerne genutzt, um den öffentlichen Diskurs wieder für Ansichten zu öffnen, die man in liberalen Demokratien für überwunden hielt. Nun vertauschen sie die Rollen und wollen selbst bestimmen, was nicht mehr gesagt und diskutiert werden darf. So erhielt etwa die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali Morddrohungen, nachdem sie im "heute journal" Kirks "abscheuliche, rassistische, sexistische und menschenfeindliche Aussagen" ansprach. Auch hierzulande finden sich Menschen, die den rechten Aktivisten als politischen Märtyrer verklären wollen. Wenn sie dafür keinen Widerspruch mehr erhalten, haben sie gewonnen.

