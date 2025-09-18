PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Wo ist nur der ganze Zaster hin?

Straubing (ots)

Die Bahn marode, die Brücken einsturzgefährdet, Schulen in Containern, Digitalisierung im Schneckentempo. Mit einem gigantischen Finanzpaket von 500 Milliarden Euro für die nächsten zwölf Jahre soll das Land nun fit für die Zukunft werden, so ist der Plan.

Der Verkehrssektor soll vom Geldsegen eigentlich extrem profitieren, aber nun stellt sich heraus, dass am Ende der Legislatur Schienen, Autobahnen, Bundes- und Wasserstraßen noch schlechter dastehen könnten als heute schon. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) will dem Verkehrsministerium weniger Geld aus dem Haushalt geben, sodass alte Löcher mit dem neuen Geld gestopft werden müssten. Genau davor haben aber alle gewarnt: Die Verschuldung muss in Wirtschaftswachstum münden, sonst werden aus dem Finanzpaket nur Schulden und Inflation.

