Trump-Besuch: Heikler Balanceakt für Premierminister Starmer

Keir Starmer, erhofft sich von den USA ein klares Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. Doch der Besuch ist und bleibt eine Gratwanderung. Trump ist nicht irgendein Staatsgast. Der US-Präsident gilt als Inbegriff von Nationalismus, Autoritarismus und Spaltung und stößt bei der Mehrheit der Briten auf Ablehnung. Aktivisten nennen es eine Schande für die Demokratie, dass ihm der rote Teppich ausgerollt wird. Die Visite Trumps im Vereinigten Königreich offenbart damit eine Zwickmühle, in der neben Großbritannien auch viele andere Staaten stecken: Das Land sucht dringend nach wirtschaftlichen Impulsen, muss dafür jedoch einem Präsidenten entgegenkommen, dessen Kurs schwer kalkulierbar ist.

