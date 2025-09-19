Straubinger Tagblatt

Söder muss standhaft bleiben

Straubing (ots)

10.000 Stellen in den bayerischen Behörden will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bis 2040 abbauen. Obwohl er die Zahl gegenüber früheren Vorgaben verdoppelt hat, erscheint das Ziel angesichts von insgesamt 350.000 Bediensteten keineswegs überambitioniert.

Der Behördenapparat wird nicht unbezahlbar, er ist es schon. Doch ohne Druck passiert gar nichts. Söder muss bei seinen Abbauplänen nicht nur standhaft bleiben, er sollte auch noch ehrgeiziger werden, wenn er sich schon nicht traut, mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann den Beamtenstatus von Lehrern infrage zu stellen.

