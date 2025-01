MagentaSport

Kein magischer Abend: Bayern fehlt gegen Kellerkind "die Energie"

München (ots)

Ernüchterung nach dem Spektakel: Die Basketballer des FC Bayern kassieren in der Double-Week der EuroLeague eine bittere 72:82-Niederlage gegen das Kellerkind Virtus Bologna - und das nur 2 Tage nach dem erfolgreichen 95:94-Drama gegen die AS Monaco. Bei der Spielanalyse gegen den Tabellen-16. sind sich Trainer und Spieler einig: "Wir hatten gute erste 5 bis 7 Minuten. Dann haben wir die Energie und das Momentum verloren. Es ging nur noch bergab", resümiert Coach Gordon Herbert. Andreas Obst sieht im Interview mit MagentaSport eine Verkrampfung bei den Münchnern. Nach 22 EuroLeague-Spieltagen bleibt Bayern jedoch auf dem 10. Platz, der für die Playoffs berechtigt.

FC Bayern München - Virtus Bologna 72:82

Nach einem Auftakt nach Maß mit 8 Punkten Vorsprung verlieren die Münchner den Spielrhythmus und geben die Partie ab. Auch 21 Punkte von Devin Booker reichen nicht für die Wende. Nach 22 Spieltagen kommt der deutsche Meister in der Tabelle nicht über Platz 10 hinaus.

Gordon Herbert, Trainer des FC Bayern, über den Verlauf des Spiels: "Wir hatten gute erste 5 bis 7 Minuten. Dann haben wir die Energie und das Momentum verloren. Es ging nur noch bergab. Bologna hat es auch gut gemacht, sie haben das Spiel dann in der Defensive und Offensive kontrolliert."

Andreas Obst, der 9 Punkte für den FC Bayern erzielt: "Wir haben nicht die nötige Energie aufs Feld gebracht. Offensiv haben wir den Ball nicht so gut bewegt und nicht so schnell gespielt, wie wir es sonst gemacht haben. Wir haben zu sehr verkrampft und versucht, mit dem Kopf durch die Wand Eins zu Eins zu spielen. Wir müssen den Ball besser spielen, das hat uns das Genick gebrochen."

Bologna führt fast durchgängig, doch im letzten Viertel klopft Bayern nochmal an. Gäste-Coach Dusko Ivanovic über den Schlüssel: "Das ist ein sehr gutes Team mit exzellenten Shootern. Wenn wir ihnen zu viel Platz geben, machen sie 3 Punkte. So sind sie nochmal zurückgekommen. Aber wir hatten die Ruhe, um dieses Spiel zu gewinnen."

