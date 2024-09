Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Osterwald-Unterende aus Niedersachsen verteidigt Titel als Deutsche Meister im Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehr

Dresden (ots)

Das Team der Jugendfeuerwehr Osterwald-Unterende ist erneut Deutscher Meister im Bundeswettbewerb. Fast 300 Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 18 Jahren traten am Sonntag, 8. September, in Dresden um den Meistertitel der Deutschen Jugendfeuerwehr an. Die Jugendfeuerwehr Osterwald-Unterende setzte sich mit 1.443 Punkten an die Spitze, dicht gefolgt von der Gruppe Tirschenreuth aus Bayern mit 1.440 Punkten und der Gruppe Nöpke aus Niedersachsen mit 1.431 Punkten.

"Meinen herzlichen Glückwunsch an die Gewinnergruppen! Das war wirklich ein gigantischer Bundeswettbewerb mit hochemotionalen Situationen, mit großartigen Leistungen im Staffellauf und Fabelzeiten am Knotengestell", sagte Christian Patzelt, Bundesjugendleiter der Deutschen Jugendfeuerwehr. "Dieses Zusammenspiel aus sekundenschnellen Leistungen und dem Jubel auf der Tribüne war etwas ganz Besonderes. Wir haben hier eine der stärksten Deutschen Meisterschaften gesehen!"

Deutscher Jugendfeuerwehrtag 2024: Große Jubiläumsfeier in Dresden

Vom 6. bis 8. September 2024 war Dresden der Mittelpunkt der deutschen Jugendfeuerwehr-Welt. Hier in der sächsischen Hauptstadt fand der 24. Deutsche Jugendfeuerwehrtag vor der Kulisse der schönen Altstadt und der Elbe statt. Den teilnehmenden Jugendlichen und Kindern der bundesweit aktiven Feuerwehren sowie den Besuchenden wurde ein abwechslungsreiches Programm mit großer Eröffnungsfeier auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche, einer Blaulichtmeile am Elbufer, einer Jubiläumsfeier zum 60. Geburtstag der Deutschen Jugendfeuerwehr und einer spannenden Deutschen Meisterschaft im Bundeswettbewerb geboten.

Hintergrund

Der Bundeswettbewerb setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Im feuerwehrtechnischen A-Teil ist eine Löschübung mit Hürden zu absolvieren, der sportliche B-Teil ist ein 400-Meter-Staffellauf mit kleinen Aufgaben für die insgesamt neun Läufer/-innen.

Der Deutsche Jugendfeuerwehrtag findet jährlich an wechselnden Standorten statt. Er dient der Austragung der Deutschen Meisterschaften und der inhaltlichen Diskussion über die Zukunft der Deutschen Jugendfeuerwehr, bietet den Besucherinnen und Besuchern aber auch ein buntes Programm mit dem Themenbezug Jugendfeuerwehr.

Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 350.000 Kinder und Jugendliche bundesweit in mehr als 18.000 Jugendfeuerwehren und rund 6.000 Kindergruppen aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement und Kameradschaft.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Deutschen Jugendfeuerwehr unter https://jugendfeuerwehr.de/aktionen-events/djf-tag-2024.

Die Veranstaltungen werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell