MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema „Minderheitsregierung: Notlösung oder Zukunftsmodell?“

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

Über dieses Thema spricht Moderator Andreas F. Rook bei „Fakt ist!“ aus Dresden am Montagabend, 18.11.2024, mit seinen Gästen: Bereits 20.30 Uhr als Livestream bei mdr.de, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD Mediathek

Zweieinhalb Monate nach der Landtagswahl steuert Sachsen auf eine Minderheitsregierung zu. Auch in Thüringen wird die Brombeer-Koalition, so sie zustande kommt, keine klare Mehrheit im Landtag haben. Wie stabil und erfolgreich können solche Regierungen künftig arbeiten? In der Geschichte der Bundesrepublik gab es zwar mehr als 30 Minderheitsregierungen. Doch die meisten waren nur Notlösungen für den Übergang bis zu Neuwahlen.

Die große Ausnahme: Sachsen-Anhalt. Acht Jahre lang führte SPD-Ministerpräsident Reinhard Höppner eine Minderheitsregierung an, toleriert von der damaligen PDS. Als sogenanntes „Magdeburger Modell“ ging es in die Geschichte ein. Doch taugt es auch jetzt als Vorbild? Was ist zu erwarten von einer Minderheitsregierung? Wie unabhängig kann man regieren, wenn man sich immer neue Mehrheiten beschaffen muss?

Darüber diskutiert Andreas F. Rook bei „Fakt ist!“ mit Bürgerinnen und Bürgern und den folgenden Gästen:

Kai Kollenberg , Chefkorrespondent für Landespolitik "Leipziger Volkszeitung"

, Chefkorrespondent für Landespolitik "Leipziger Volkszeitung" Astrid Lorenz , Politikwissenschaftlerin Uni Leipzig

, Politikwissenschaftlerin Uni Leipzig Christian Hartmann , CDU-Fraktionsvorsitzender im Sächsischen Landtag

, CDU-Fraktionsvorsitzender im Sächsischen Landtag Henning Homann, Vorsitzender SPD Sachsen

Mehr zur Regierungsbildung in Sachsen gibt es auch im Podcast " Was Sachsen bewegt: Noalition - Regierungssuche in Sachsen" .

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell