Wehrpflicht- Diese Debatte ist dreist gegenüber den Jungen

Die Art und Weise, wie diese Debatte geführt wird, ist eine einzige Dreistigkeit gegenüber jungen Menschen. Union und SPD haben ihnen so gut wie nichts anzubieten. Teure Wahlgeschenke gibt es vor allem für ältere Generationen - zum Beispiel in Form der Mütterrente. Wie diese Altersvorsorge aber auch in Zukunft gelingen kann, dafür fehlen Vorschläge. Stattdessen bekommen die nächsten Generationen vor allem eines: Rekordschulden. Auch für den Klimaschutz zeigen weder Union noch SPD viel Enthusiasmus. Gleichzeitig verfügt die Politik über das Leben junger Menschen, als wäre es eine Ressource, mit der man die eigenen Versäumnisse kaschieren kann.

