Die Bürger sollten sich nicht zu viel von Wahlprogrammen erwarten

Am Montag hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage im Bundestag gestellt, an diesem Dienstag präsentieren seine SPD, die CDU und die Grünen ihre Wahlprogramme. Werden sie noch einmal Bewegung in den Wahlkampf bringen? Das ist nicht zu erwarten. Für die Bürger sind Programme eher von untergeordneter Bedeutung. Sie achten eher darauf, wie sich die Kandidaten "verkaufen" und was sie zu sagen haben. (...) Zumutungen für die Masse der Bürger sind in den Programmen der Parteien praktisch nicht vorgesehen. Genau das ist der Grund, weshalb sie nicht zu viel erwarten sollten. Spätestens nach den Koalitionsverhandlungen, wer auch immer die führen wird, wird sich manches aufgeblasene Wahlgeschenk in sich zusammenfallen.

